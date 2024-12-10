Сонце і до 14 градусів морозу: коли в Україну прийде різке похолодання

За даними синоптиків, наприкінці тижня в більшості областей України очікується відчутне похолодання. Тепліша погода повернеться вже 15 грудня.

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У вівторок, 10 грудня, у багатьох регіонах України спостерігається сніг та дощ. Однак вже з 13 грудня ситуація почне змінюватися завдяки антициклону. Ймовірно, з'явиться і сонце. Водночас разом із ним прийде похолодання. Прогнозом погоди поділилася Наталка Діденко.

Антициклон супроводжуватиметься арктичним повітрям, що спричинить зниження температури. Вже з п’ятниці, 13 грудня, денна температура опуститься до -3…-7°С, а вночі стовпчики термометрів показуватимуть -6…-12°С, на півночі місцями до -14°С.

Діденко зазначила, що ця зміна погоди не буде тривалою — похолодання триватиме лише два дні, і вже з 15 грудня синоптики прогнозують повернення теплішої погоди.

Прогноз погоди на 10 грудня

Згідно з прогнозом погоди на 10 грудня від Укргідрометцентру, в Україні буде хмарно. Дощитиме у західних та північних областях. Подекуди — мокрий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура від -1 °С до +4 °С, в Криму до +10 °С.

Прогноз погоди на 10 грудня Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні на тиждень

За словами Діденко, 11 грудня в Україні пануватиме волога та хмарна погода, яку визначатимуть циклон і атмосферні фронти. Майже по всій території країни очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. На заході та півночі можливе налипання мокрого снігу й ожеледь. Через хмарність і дощі видимість залишатиметься невисокою, тож водіям слід бути особливо обережними.

Температура повітря як вдень, так і вночі коливатиметься близько нуля. У південних областях буде тепліше: вдень +4…+9°С, у Криму — до +12°С. У Києві протягом дня йтиме дощ із мокрим снігом, а стовпчики термометрів залишатимуться близькими до 0 °С.

12 грудня опадів стане менше, а температура повітря почне поступово знижуватися. У наступні дні, 13-14 грудня, в більшості регіонів країни очікується відчутне похолодання — прийде арктичне повітря, і температура опуститься до помірних морозів.

Хоча похолодання буде короткотривалим і тепліша погода повернеться вже 15 грудня, варто заздалегідь подбати про теплий одяг, щоб морози не застали вас зненацька, радить Діденко.

Нагадаємо, грудня в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили про початок метеорологічної зими у Києві.