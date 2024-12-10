Заменят не сразу: непогода повредила самый большой флаг в Украине (фото, видео)

На месте работают работники коммунальных служб. В КГГА рассказали, когда смогут завершить ремонтные работы.

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В Киеве из-за непогоды поврежден самый большой флаг, который установлен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне". Об этом сообщают Новости.LIVE.

Отмечается, что флаг сорвался из-за непогоды и сильного ветра. Сейчас работники коммунальных служб устанавливают новый.

Повреждение главного флага Украины: что говорят в КГГА

Информацию о снятии главного флага Украины подтвердили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КО "Киевзеленстрой". Там добавили, что полотнище флага планируют заменить до конца среды, 11 декабря.

"Флаг поврежден из-за неблагоприятных погодных условий. Завершить работы по замене полотнища планируют до конца 11 декабря", — добавили в КГГА.

Отметим, что по прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича во вторник, 10 декабря на большинстве территории Украины — дожди и туманы с видимостью 200-500 метров. Он также добавил, что в течение дня будет юго-восточный ветер, 5-10 м/с.

Напомним, что высота флагштока главного флага — почти 90 метров, его вес — 32 тонны, а размер полотнища — 16 на 24 метра. Флагшток установлен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".