Замінять не відразу: негода пошкодила найбільший прапор в Україні (фото, відео)

На місці працюють працівники комунальних служб. В КМДА розповіли, коли зможуть завершити ремонтні роботи.

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В Києві через негоду пошкоджений найбільший прапор, який встановлений на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні". Про це повідомляють Новини.LIVE.

Зазначається, що прапор зірвався через негоду та сильний вітер. Наразі працівники комунальних служб встановлюють новий.

Пошкодження головного прапора України: що кажуть в КМДА

Інформацію щодо зняття головного прапора України підтвердили в Київській міській державній адміністрації з посиланням на КО "Київзеленбуд". Там додали, що полотнище прапора планують замінити до кінця середи, 11 грудня.

"Прапор пошкоджено через несприятливі погодні умови. Завершити роботи щодо заміни полотнища планують до кінця 11 грудня", — додали в КМДА.

Зазначимо, що за прогнозом метеоролога Ігоря Кибальчича у вівторок, 10 грудня на більшості території України — дощі та тумани з видимістю 200-500 метрів. Він також додав, що протягом дня буде південно-східний вітер, 5–10 м/с.

Нагадаємо, що висота флагштока головного прапора — майже 90 метрів, його вага – 32 тонни, а роз полотнища – 16 на 24 метри. Флагшток встановлено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".