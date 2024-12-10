Во Львове мужчина целовал полубессознательного 16-летнего парня прямо на улице, — соцсети

Некоторые прохожие никак не отреагировали на происходящее, а другие стояли и снимали этот процесс. Впрочем, нашлись и те, которые возмутились действиями взрослого мужчины.

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Во Львове прохожие избили мужчину, который приставал к 16-летнему парню на улице. Последний, предварительно, находился под действием каких-то препаратов или алкоголя, и был фактически в полубессознательном состоянии. Видео выложили в телеграмм-канале "Труха Львов".

На обнародованных кадрах видно, как на скамейке сидит подросток. Он запрокинул голову назад и не понимает, что происходит вокруг. Взрослый мужчина, наклонившись, целует его в губы и прикасается руками к его телу.

Скрин видео

В общем прохожие никак не отреагировали на происходящее, а некоторые стояли и снимали этот процесс. Впрочем, нашлись и те, что возмутились действиями взрослого мужчины. Как пишет местный телеграм-канал Blacklist Львов, прохожие избили 44-летнего мужчину и вызвали полицию.

"Трешевая ситуация происходит на "стометровке". Очевидцы сообщают, что взрослый мужчина "зализывал" почти без сознания 16-летнего парня (вероятно, на фоне алкоголя). Сейчас он уже получил свою порцию тумаков и дорогу в участок", — говорится в сообщении.

Очевидцы сообщили, что вызвали скорую.

В патрульной полиции Львовщины пока инцидент с подростком не комментировали.

Напомним, что в Нидерландах суд впервые наказал мужчину за сексуальные домогательства на улице. Суд оштрафовал мужчину за преследование и запугивание женщины на улицах Роттердама.