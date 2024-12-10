У Львові чоловік цілував напівпритомного 16-річного хлопця просто на вулиці, — соцмережі
Деякі перехожі ніяк не відреагували на те, що відбувається, а інші стояли й фільмували цей процес. Втім, знайшлися й ті, які обурилися діями дорослого чоловіка.
У Львові перехожі побили чоловіка, який чіплявся до 16-річного хлопця на вулиці. Останній, попередньо, перебував під дією якихось препаратів або алкоголю, тож був фактично у напівпритомному стані. Відео виклали в телеграм-каналі "Труха Львів".
На оприлюднених кадрах видно, як на лавці сидіть підліток. Він закинув голову назад і не розуміє, що відбувається довкола. Дорослий чоловік, нахилившись, цілує його в губи та торкається руками до його тіла.
Деякі перехожі ніяк не відреагували на те, що відбувається, а деякі стояли й фільмували цей процес. Втім, знайшлися й ті, які обурилися діями дорослого чоловіка. Як пише місцевий телеграм-канал Blacklist Львів, перехожі відлупцювали 44-річного чоловіка і викликали поліцію.
"Трешова ситуація коїться на "стометрівці". Очевидці повідомляють, що дорослий чоловік "зализував" майже непритомного 16-річного хлопця (ймовірно, на тлі алкоголю). Наразі він вже отримав свою порцію стусанів та дорогу у відділок", — йдеться у повідомленні.
Очевидці повідомили, що викликали швидку.
У патрульній поліції Львівщини інцидент із підлітком поки що не коментували.
Нагадаємо, що у Нідерландах суд вперше покарав чоловіка за сексуальні домагання на вулиці. Суд оштрафував чоловіка за переслідування й залякування жінки на вулицях Роттердама.