Диван будет безупречным: как быстро убрать шерсть животного, подборка советов

Все способы являются очень простыми. Более того, для очистки дивана от шерсти не придется тратить много денег.

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Как бы хозяин не любил своего кота или собаку, иногда возникает ощущение, что их шерсть везде. Для любителей пушистиков, которые хотят содержать свои диваны в чистоте, Ехргеѕѕ делится несколькими советами, благодаря которым этот элемент интерьера будет всегда безупречным.

Как почистить диван от шерсти домашних животных

Самый простой способ избавиться от проблемы — использовать пылесос с мощным всасыванием. Он соберет всю шерсть домашнего животного. Если использовать насадку-щетку, то можно почистить подушки и добраться до труднодоступных мест.

Фото: Express

Также можно воспользоваться специальными инструментами для сбора волос. Липкие ролики или щетки для мебели делают удаление волос легким и быстрым. Их можно использовать для очистки небольшой поверхности, к тому же можно не вытаскивать пылесос.

Если не хочется или нет времени на покупку, можно использовать то, что есть под рукой. В частности, отличным вариантом для удаления шерсти являются резиновые перчатки. Для этого нужно взять чистую пару и провести ею по дивану — шерсть будет прилипать к резине. Такой же эффект имеет влажная губка.

Для удаления шерсти с дивана можно использовать также уксус. Для этого следует смешать 60 мл жидкости со 177 мл теплой воды и 1 столовой ложкой средства для мытья посуды. Полученное средство необходимо налить в бутылку с распылителем, нанести на диван и протереть тряпкой.

Стоит также ухаживать за шерстью питомца. Его следует расчесывать, используя различные щетки.

Бесспорно, шерсть — это "неотъемлемая часть" собак. Однако некоторые породы доставляют меньше хлопот в плане шерсти. Эксперты ранее рассказывали о трех породах собак, которые меньше всего линяют.