Диван буде бездоганним: як швидко прибрати шерсть тварини, добірка порад

Всі способи є дуже простими. Ба більше, для очищення дивану від шерсті не доведеться витрачати багато грошей.

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Як би господар не любив свого кота або собаку, іноді виникає відчуття, що їх шерсть скрізь. Для любителів пухнастиків, які хочуть утримувати свої дивани в чистоті, Еxpress ділиться декількома порадами, завдяки яким цей елемент інтер'єру буде завжди бездоганним.

Як почистити диван від шерсті домашніх тварин

Найпростіший спосіб позбутись проблеми — використати пилосос з потужним всмоктуванням. Він збере всю шерсть домашньої тварини. Якщо використати насадку-щітку, то можна почистити подушки та добратись до важкодоступних місць.

Фото: Express

Також можна скористатись спеціальними інструментами для збирання волосся. Липкі ролики або щітки для меблів роблять видалення волосся легким та швидким. Їх можна використовувати для очищення невеликої поверхні, до того ж можна не витягувати пилосос.

Якщо не хочеться або немає часу на покупку, можна використати те, що є під рукою. Зокрема, чудовим варіантом для видалення шерсті є гумові рукавички. Для цього потрібно взяти чисту пару і провести нею по дивану — шерсть буде прилипати до гуми. Такий же ефект має волога губка.

Для видалення шерсті з дивану можна використати також оцет. Для цього слід змішати 60 мл рідини зі 177 мл теплої води та 1 столовою ложкою засобу для миття посуду. Отриманий засіб необхідно налити в пляшку з розпилювачем, нанести на диван та протерти ганчіркою.

Варто також доглядати за шерстю вихованця. Його слід розчісувати, використовуючи різні щітки.

Безперечно, шерсть — це "невід'ємна частина" собак. Однак деякі породи завдають менше турбот у плані шерсті. Експерти раніше розповідали про три породи собак, які найменше линяють.