Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину: в Киеве его встречали в укрытии (фото, видео)

12 ночных поездов доставят Вифлеемский огонь на 22 вокзала страны. Во Львове огонь уже зажгли на Полях почетных захоронений защитников Украины.

Related video

В воскресенье, 15 декабря, в Украину прибыл Вифлеемский огонь мира. В Киев его привезла скаутская организация "Пласт". Церемония передачи огня проходила в укрытии из-за воздушной тревоги, сообщил фотожурналист издания "Телеграф" Ян Доброносов.

Вифлеемский огонь во Львове

Вифлеемский огонь прибыл и во Львов. Городской голова Андрей Садовый отметил, что львовские пластуны начали новую традицию.

"Огонь привезли с места рождения Иисуса Христа и сегодня зажгли на Полях почетных захоронений Защитников Украины во Львове. После этого он будет распространен по всей стране. Пусть этот свет дарит новую надежду, веру в Победу и согревает всех, кому сегодня нужна поддержка!", — написал он в Telegram.

Вифлеемский огонь зажгли на могилах защитников во Львове Фото: Андрtй Садовой / Telegram Вифлеемский огонь зажгли на могилах защитников во Львове Фото: Андрtй Садовой / Telegram

Вифлеемский огонь мира: история и традиции

Вифлеемский огонь мира — это ежегодная инициатива, которая объединяет скаутов со всего мира накануне Рождества. Главная идея мероприятия — передать символический огонь с места рождения Иисуса Христа всем, кто нуждается в тепле, поддержке и свете.

Традиция берет начало с 1986 года. В австрийском Линце местная телерадиокомпания ORF решила привезти огонь из Вифлеема для тех, кто не мог встретить Рождество дома — пациентов больниц, детей в детских домах и других нуждающихся. Впоследствии эту инициативу поддержали скаутские организации, и Вифлеемский огонь стал символом международной скаутской дружбы.

Как Вифлеемский огонь попадает в Украину?

С 1998 года Вифлеемский огонь мира ежегодно передают украинским пластунам. Накануне они получили его в Австрии. Далее скауты доставляют огонь в города, поселки, храмы, больницы и другие места по всей стране — в основном железнодорожными путями. 12 ночных поездов привезут его на 22 вокзала страны в течение 15-16 декабря.

Напомним, в Украине Рождество празднуют 25 декабря. В 2023 году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь.