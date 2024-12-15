Вифлеємський вогонь миру прибув до України: у Києві його зустрічали в укритті (фото, відео)

12 нічних поїздів доставлять Вифлеємський вогонь на 22 вокзали країни. У Львові вогонь вже запалили на Полях почесних поховань захисників України.

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У неділю, 15 грудня, в Україну прибув Вифлеємський вогонь миру. До Києва його привезла скаутська організація "Пласт". Церемонія передачі вогню відбувалася в укритті через повітряну тривогу, повідомив фотожурналіст видання "Телеграф" Ян Доброносов.

Вифлеємський вогонь у Львові

Вифлеємський вогонь прибув і до Львова. Міський голова Андрій Садовий зазначив, що львівські пластуни започаткували нову традицію.

"Вогонь привезли з місця народження Ісуса Христа і сьогодні запалили на Полях почесних поховань Захисників України у Львові. Після цього він буде поширений по всій країні. Нехай це світло дарує нову надію, віру у Перемогу та зігріває всіх, кому сьогодні потрібна підтримка!", — написав він у Telegram.

Вифлеємський вогонь запалили на могилах захисників у Львові Фото: Андрій Садовий / Telegram Вифлеємський вогонь запалили на могилах захисників у Львові Фото: Андрій Садовий / Telegram

Вифлеємський вогонь миру: історія та традиції

Вифлеємський вогонь миру — це щорічна ініціатива, яка об’єднує скаутів з усього світу напередодні Різдва. Головна ідея заходу — передати символічний вогонь із місця народження Ісуса Христа всім, хто потребує тепла, підтримки та світла.

Традиція бере початок з 1986 року. У австрійському Лінці місцева телерадіокомпанія ORF вирішила привезти вогонь із Вифлеєму для тих, хто не міг зустріти Різдво вдома — пацієнтів лікарень, дітей у сиротинцях та інших нужденних. Згодом цю ініціативу підтримали скаутські організації, і Вифлеємський вогонь став символом міжнародної скаутської дружби.

Як Вифлеємський вогонь потрапляє в Україну?

З 1998 року Вифлеємський вогонь миру щороку передають українським пластунам. Напередодні вони отримали його в Австрії. Далі скаути доставляють вогонь у міста, селища, храми, лікарні та інші місця по всій країні — здебільшого залізничними шляхами. 12 нічних поїздів привезуть його на 22 вокзали країни впродовж 15-16 грудня.

Нагадаємо, в Україні Різдво святкують 25 грудня. У 2023 році Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар.