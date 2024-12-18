Проживание, питание и зарплата до 70 тыс. грн: в Буковеле на работу ищут парикмахера

Кроме зарплаты работнику обещают также дополнительные бонусы и предоставляют униформу для работы.

Related video

На горнолыжном курорте Буковель ищут парикмахера. Как усматривается на сайте по поиску работы, платить ему планируют до 70 тысяч гривен.

Соответствующих специалистов с опытом работы от одного года ищет одна из парикмахерских в салон в центре Буковеля. Специалисту предлагается заработная плата в диапазоне 40-70 тысяч гривен. Кроме основного вознаграждения, работнику обещают дополнительные бонусы, в частности, проценты от продажи косметики, чаевые и другие поощрения. Кроме этого, работника также обеспечивают проживанием, питанием, обучением и предоставляют униформу для работы.

В свою очередь работник должен быть с профессиональными навыками парикмахерского дела и знать современные техники стрижки. Также парикмахер должен уметь общаться с клиентами.

Вакансия предусматривает работу в luxury-сегменте, и является постоянной. В вакансии указано, что кандидат должен любить свое дело, учиться, развиваться, совершенствоваться и зарабатывать деньги.

Отметим, что накануне зимних праздников в Украине актуализировалась тема отдыха во время полномасштабной войны. Поэтому Фокус писал, почему украинцы не позволяют друг другу отдыхать.

Напомним, что 12 декабря свои двери открыл популярный горнолыжный курорт "Буковель", предлагая отдых для любителей активного образа жизни. Фокус рассказывал о стоимости услуг на курорте в этом году.