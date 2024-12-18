Проживання, харчування та зарплата до 70 тис. грн: в Буковелі на роботу шукають перукаря

Окрім зарплати працівнику обіцяють також додаткові бонуси та надають уніформу для роботи.

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На гірськолижному курорті Буковель шукають перукаря. Як ідеться на сайті з пошуку роботи, платити йому планують до 70 тисяч гривень.

Відповідних фахівців із досвідом роботи від одного року шукає одна з перукарень в салон в центрі Буковелю. Спеціалісту пропонується заробітна плата в діапазоні 40-70 тисяч гривень. Крім основної винагороди, працівнику обіцяють додаткові бонуси, зокрема, відсотки від продажу косметики, чайові та інші заохочення. Крім цього, працівника також забезпечують проживанням, харчуванням, навчанням та надають уніформу для роботи.

Своєю чергою працівник має бути з професійними навичками перукарської справи та знати сучасні техніки стрижки. Також перукар має вміти спілкуватися з клієнтами.

Вакансія передбачає роботу в luxury-сегменті та є постійною. У вакансії зазначено, що кандидат має любити свою справу, навчатись, розвиватись, вдосконалюватись та заробляти гроші.

Зазначимо, що напередодні зимових свят в Україні актуалізувалася тема відпочинку під час повномасштабної війни. Тому Фокус писав, чому українці не дозволяють один одному відпочивати.

Нагадаємо, що 12 грудня свої двері відкрив популярний гірськолижний курорт "Буковель", пропонуючи відпочинок для поціновувачів активного способу життя. Фокус розповідав про вартість послуг на курорті цьогоріч.