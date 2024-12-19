Украинки для приватного видео переоделись в копов: косплей закончился допросом в полиции

Нарушительниц обнаружили в сети благодаря ролику, который они сняли. Специализированную одежду они приобрели на одном из рынков.

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В Запорожской области правоохранители обнаружили женщин, которые использовали полицейскую форму для частного видео. За такую выходку они должны заплатить штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

Отмечается, что нарушительниц обнаружили в сети благодаря ролику, который они сняли. На частном видео пятеро неизвестных женщин, находясь в униформе и со знаками различия Национальной полиции Украины, развлекались.

Аналитики криминального анализа и работники управления главной инспекции оперативно установили участниц инцидента. Их опросили. Выяснено, что причастные к событию лица участвовали в съемке развлекательных видеороликов, чтобы таким образом якобы поздравить свою знакомую с днем рождения.

По словам правонарушительниц, форменную одежду они приобрели на одном из рынков.

На женщин составили админпротоколы за использование полицейской формы по ч. 1 ст. 184-. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 17000 до 34000 гривен.

Напомним, что на Харьковском направлении российские оккупанты переодеваются в форму ВСУ, для того, чтобы добраться до позиций украинских защитников.