Українки для приватного відео перевдяглися в копів: косплей закінчився допитом в поліції

Порушниць виявили в мережі завдяки ролику, який вони зняли. Спеціалізований одяг вони придбали на одному з ринків.

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У Запорізькій області правоохоронці виявили жінок, які використовували поліцейську форму для приватного відео. За таку витівку вони мають сплатити штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Запорізької області.

Зазначається, що порушниць виявили в мережі завдяки ролику, який вони зняли. На приватному відео п’ятеро невідомих жінок, перебуваючи в однострої та зі знаками розрізнення Національної поліції України, розважалися.

Аналітики кримінального аналізу та працівники управління головної інспекції оперативно встановили учасниць інциденту. Їх опитали. З’ясовано, що причетні до події особи брали участь у зйомці розважальних відеороликів, щоб у такий спосіб нібито привітати свою знайому з днем народження.

За словами правопорушниць, формений одяг вони придбали на одному з ринків.

На жінок склали адмінпротоколи за використання поліцейської форми за ч. 1 ст. 184-. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17000 до 34000 гривень.

Нагадаємо, що на Харківському напрямку російські окупанти перевдягаються у форму ЗСУ, для того, щоб дістатись позицій українських захисників.