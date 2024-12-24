"Я там никому не нужен": депортированный из Украины в РФ подросток покончил с собой

Друзья парня рассказали, что незадолго до смерти Александр Якущенко отправил им голосовое сообщение, в котором рассказал о своих отношениях с приемной семьей.

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Украинский подросток из детдома под Херсоном, вывезенный в РФ, покончил с собой. Перед смертью он жаловался, что никому здесь не нужен. Об этом пишут "Важные истории".

Тело 18-летнего Александра Якущенко нашли строители. Он повесился возле дома.

О случившемся не было известно публично. Глава приемной семьи Александр Лукашенко рассказал, что Саша Якущенко повесился в нескольких километрах от нового дома — его тело нашли рабочие, которые ехали утром на смену.

На вопрос о причинах самоубийства подростка, который прожил в его доме почти год, Лукашенко ответил: "Я откуда знаю, почему? Ему было 18 лет, он был совершеннолетний ребенок. Он просто у нас жил".

Между тем друзья парня рассказали, что незадолго до смерти Саша отправил своим друзьям голосовое сообщение, в котором рассказал о своих отношениях с приемной семьей.

"Я там никому не нужен. Мне дали это понять. Я всем жизнь порчу. Я не смогу, я повешусь. Если бы меня не было, ни у кого бы, н**уй, проблем не было, если бы я только сюда не приехал бы", — говорится в его последнем сообщении друзьям.

До осени 2022 года Саша Якущенко и еще семеро детей жили в селе Токаревка под Херсоном в детском доме семейного типа. Во время оккупации его вывезли в Россию. Парень оказался в приемной семье в Краснодарском крае.

Напомним, что в Украине по состоянию на 2 декабря зарегистрировано почти пять миллионов внутренне перемещенных лиц. К предыдущему месту жительства вернулось всего 29 тысяч человек.