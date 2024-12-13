Украинцы возвращаются в оккупацию: в Кабмине назвали их количество

За год произошло уменьшение количества ВПЛ на 250 тысяч человек. Некоторые граждане вернулись в регионы, где продолжаются активные боевые действия.

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В Украине по состоянию на 2 декабря зарегистрировано почти пять миллионов внутренне перемещенных лиц. К предыдущему месту жительства вернулось всего 29 тысяч человек. Об этом на запрос Радио Свобода (проект "Свобода.Ранок") сообщило Министерство социальной политики Украины.

"По состоянию на 02.12.2023 было зарегистрировано 4,9 миллиона ВПЛ. То есть за год произошло уменьшение количества ВПЛ на 250 тысяч человек. Согласно данным электронных систем Минсоцполитики, по состоянию на 01.11.2024 к предыдущему месту жительства вернулось всего 29 тысяч человек (около 7,7% от общего количества тех, кто снялся с учета)", — говорится в комментарии министерства.

В ведомстве отметили, что из 29 тысяч человек на временно оккупированные территории вернулась одна тысяча. Большинство из них проживает сейчас на "условно безопасных территориях". Часть из них вернулась на территории, где продолжаются боевые действия.

"В это количество входят украинцы, которые возвращались в любой из регионов страны, в том числе и тех, которые считаются условно безопасными (например, Киевщина, Житомирщина, Черниговщина и т.д.). Из этих 29 тысяч: одна тысяча — вернулись на ВОТ; 18,9 тысячи — на условно безопасные территории; 9 тысяч — территории возможных боевых действий", — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что большое количество беженцев, прибывших после начала полномасштабного вторжения в Польшу, работают в сфере услуг — это могут быть парикмахеры, косметологи, в гостиницах или ресторанах или домашние услуги. Больше всего они зарабатывают в транспорте, строительстве и ИТ.

Добавим, что в 12 декабря советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил, что в начале 2025 года в Украине стартует пилотный проект по возвращению граждан из-за рубежа. По его словам, украинцев будут возвращать, в том числе и для привлечения в оборонную сферу.