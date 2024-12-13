Українці повертаються в окупацію: в Кабміні назвали їх кількість

За рік відбулось зменшення кількості ВПО на 250 тисяч осіб. Деякі громадяни повернулись до регіонів, де тривають активні бойові дії.

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В Україні станом на 2 грудня зареєстровано майже п'ять мільйонів внутрішньо переміщених осіб. До попереднього місця проживання повернулось загалом 29 тисяч осіб. Про це на запит Радіо Свобода (проєкт "Свобода.Ранок") повідомило Міністерство соціальної політики України.

"Станом на 02.12.2023 було зареєстровано 4,9 мільйона ВПО. Тобто за рік відбулося зменшення кількості ВПО на 250 тисяч осіб. Згідно даними електронних систем Мінсоцполітики, станом на 01.11.2024 до попереднього місця проживання повернулося загалом 29 тисяч осіб (близько 7,7% від загальної кількості тих, хто знявся з обліку)", – йдеться в коментарі міністерства.

У відомстві відмітили, що з 29 тисяч осіб на тимчасово окуповані території повернулася одна тисяча. Більшість з них проживає наразі на "умовно безпечних територіях". Частина з них повернулась на території, де тривають бойові дії.

"До цієї кількості входять українці, які поверталися до будь-якого з регіонів країни, зокрема, й тих, які вважаються умовно безпечними (наприклад, Київщина, Житомирщина, Чернігівщина тощо). З цих 29 тисяч: одна тисяча – повернулись на ТОТ; 18,9 тисячі – на умовно безпечні території; 9 тисяч – території можливих бойових дій", – пояснили у відомстві.

Раніше повідомлялось, що велика кількість біженців, які прибули після початку повномасштабного вторгнення в Польщу, працюють у сфері послуг — це можуть бути перукарі, косметологи, в готелях або ресторанах або ж домашні послуги. Найбільше вони заробляють в транспорті, будівництві та ІТ.

Додамо, що в 12 грудня радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін заявив, що на початку 2025 року в Україні стартує пілотний проєкт щодо повернення громадян з-за кордону. За його словами, українців повертатимуть, зокрема й для залучення в оборонну сферу.