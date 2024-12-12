Україна повертатиме біженців з Німеччини: як це робитимуть та чи відбудеться масова депортація

В Україні запрацює проєкт щодо повернення українців з-за кордону, зокрема, з Німеччини, проте чи буде він вдалим? Фокус зʼясував, що потрібно зробити обом урядам, аби біженці повернулися на батьківщину.

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Радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін заявив, що на початку 2025 року в Україні стартує пілотний проєкт щодо повернення громадян з-за кордону. За його словами, українців повертатимуть, зокрема й для залучення в оборонну сферу.

"Працюємо над програмою повернення українців в оборонну промисловість України. Тож буде пілотний проєкт для України та Німеччини під керівництвом нового міністерства (яке відповідатиме за єдність українців і повернення їх додому, — ред.)", — сказав Олександр Камишін.

Повернення українців з-за кордону: як це зробити

Соціолог, директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто зауважив, що для повернення українців з-за кордону потрібно дуже багато всього зробити. Зокрема, повинні бути певні умови.

"Якщо в нас будуть інвестиції після війни, то це дасть можливість пропонувати різні кар'єрні можливості тим людям, які за кордоном мають гірші умови для роботи, ніж тут", — сказав Фокусу Паніотто.

Також його непокоїть ставлення до тих, хто виїхав з країни. Так користувачі Facebook негативніше налаштовані, ніж ті, хто були опитані соціологами. Люди це бачать та вважають, що після повернення до України до них буде упереджене ставлення.

"Програма, яка є, передбачає якісь заходи. Я, чесно кажучи, з нею не дуже знайомий. І мені здається, що вона тільки створена і буде розроблятися. Вони (чиновники, — ред.) ще самі не знають, як і що робити", — каже соціолог.

Як буде працювати ця програма по поверненню українців, не знає і політолог Володимир Фесенко. На його думку, це можуть бути спільні домовленості, наприклад, між німецьким та українським урядами. Так у Німеччині можуть обмежити термін перебування й видачу соціальних виплат окремим категоріям українців, зокрема, тим, хто не працює, не вчить німецьку тощо. Він наголосив у розмові з Фокусом, що примусово повернути людей неможливо.

"Це називається примусова депортація. Зараз обговорюють, наприклад, депортацію тих, хто скоїв правопорушення. Їх можуть депортувати, в масовому порядку зробити це вкрай важко", — каже Фесенко.

Він розповів, що німецький уряд може прийняти рішення, які створять проблеми для подальшого перебування окремих категорій українських біженців на території країни. Проте ті можуть переїхати в іншу країну. Існує й ще один варіант, зазначив політолог. Німеччина може зробити те, що й Чехія — стимулювати, виплачувати підйомні для тих, хто захоче повернутися до України. Проте для повернення людей з-за кордону український уряд також повинен стимулювати.

"Одна річ, коли йдеться про мешканців західної України, їм є куди повертатися. Насправді саме з цих регіонів достатньо чисельна міграція, яка є штучною. Там немає прямих загроз війни, є обстріли, але вони є по всій території України. Тому в першу чергу можна стимулювати виїзд тих, кому є куди повертатися", — пояснив він.

Фесенко зазначив, що мігрантам зі східних регіонів, які під окупацією чи в зоні бойових дій, немає куди повертатися, де працювати.

"Якщо, наприклад, Німеччина буде виділяти частину своєї допомоги на те, щоб надавати житло людям з прифронтових регіонів, а український уряд буде надавати їм роботу, то це буде стимул, серйозний стимул повертатися. Але про це все треба домовлятися", — наголосив політолог.

В оборонній сфері України не вистачає людей?

На думку Паніотто, серед людей, які виїхали з України, є багато фахівців в оборонній сфері.

"Звичайно, не вистачає людей, у нас ніколи не було такої потреби в оборонній сфері. Тим більше під час Януковича цілеспрямовано руйнували армію й оборонну сферу. Звичайно ж не вистачає, нам потрібно набагато більше, ніж ми собі уявляли. Навіть в Європі не вистачає, і там переглядаються зараз плани для того, щоб за декілька років сильно збільшити оборонну сферу", — заявив соціолог.

За його словами, оборонна сфера — це не обовʼязково фронт, йтиметься й про тил. До того ж ці люди можуть бути більш захищені, ніж інші.

"Оборонні підприємства особливо захищені. Частина може працювати, залежно від того, що вони роблять, онлайн. І я думаю, що будуть залучати до оборонної сфери не кого завгодно, а це буде адресно, тобто звертатимуться до конкретних фахівців, які поїхали, і їх запрошуватимуть", — підсумував Паніотто.

Фесенко підтвердив, що в Україні в оборонній сфері не вистачає людей. Він з посиланням на слова голови фонду "Повернись живим" Тараса Чмута повідомив, що є приватні оборонні компанії, чисельність працівників яких збільшилася з 200 людей до трьох тисяч. Проте вони планують цю кількість ще збільшити до восьми тисяч.

"Український уряд має визначити, скільки людей потрібно для роботи в оборонній сфері, на яких підприємствах. Безумовно, має бути бронь для них, потрібні люди конкретних спеціальностей. Потрібна цільова робота, треба виходити на конкретних людей за кордоном, визначати, хто саме потрібен", — сказав він.

Політолог зауважив, що примусові інструменти не спрацюють, зокрема, це й дорого коштуватиме. На примусову масову депортацію йдуть вкрай рідко, тим більше в демократичних країнах.

"Якщо й будуть робити активні дії з повернення українських біженців, то, скоріше за все, по завершенню зими, не раніше", — додав він.

Нагадаємо, у листопаді Фокус пояснив, чому переселенці можуть залишати відносно безпечні місця та повертатися назад в окупацію.

На початку грудня головний консультант Апарату Верховної Ради України Павло Фролов заявив, що близько десяти тисяч сімей ВПО отримають фінансування на нове житло до кінця 2024 року та на початку 2025. За його словами, нові будинки отримали вже 4800 сімей.