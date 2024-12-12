Украина будет возвращать беженцев из Германии: как это будут делать и произойдет ли массовая депортация

В Украине заработает проект по возвращению украинцев из-за границы, в частности, из Германии, но будет ли он удачным? Фокус выяснил, что нужно сделать обоим правительствам, чтобы беженцы вернулись на родину.

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Советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил, что в начале 2025 года в Украине стартует пилотный проект по возвращению граждан из-за рубежа. По его словам, украинцев будут возвращать, в том числе и для привлечения в оборонную сферу.

"Работаем над программой возвращения украинцев в оборонную промышленность Украины. Поэтому будет пилотный проект для Украины и Германии под руководством нового министерства (которое будет отвечать за единство украинцев и возвращение их домой, — ред.)", — сказал Александр Камышин.

Возвращение украинцев из-за границы: как это сделать

Социолог, директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто отметил, что для возвращения украинцев из-за границы нужно очень много всего сделать. В частности, должны быть определенные условия.

"Если у нас будут инвестиции после войны, то это даст возможность предлагать различные карьерные возможности тем людям, которые за рубежом имеют худшие условия для работы, чем здесь", — сказал Фокусу Паниотто.

Также его беспокоит отношение к тем, кто выехал из страны. Так пользователи Facebook негативно настроены, чем те, кто были опрошены социологами. Люди это видят и считают, что после возвращения в Украину к ним будет предвзятое отношение.

"Программа, которая есть, предусматривает какие-то мероприятия. Я, честно говоря, с ней не очень знаком. И мне кажется, что она только создана и будет разрабатываться. Они (чиновники, — ред.) еще сами не знают, как и что делать", — говорит социолог.

Как будет работать эта программа по возвращению украинцев, не знает и политолог Владимир Фесенко. По его мнению, это могут быть совместные договоренности, например, между немецким и украинским правительствами. Так в Германии могут ограничить срок пребывания и выдачу социальных выплат отдельным категориям украинцев, в частности, тем, кто не работает, не учит немецкий и тому подобное. Он подчеркнул в разговоре с Фокусом, что принудительно вернуть людей невозможно.

"Это называется принудительная депортация. Сейчас обсуждают, например, депортацию тех, кто совершил правонарушение. Их могут депортировать, в массовом порядке сделать это крайне трудно", — говорит Фесенко.

Он рассказал, что немецкое правительство может принять решения, которые создадут проблемы для дальнейшего пребывания отдельных категорий украинских беженцев на территории страны. Однако те могут переехать в другую страну. Существует и еще один вариант, отметил политолог. Германия может сделать то, что и Чехия — стимулировать, выплачивать подъемные для тех, кто захочет вернуться в Украину. Однако для возвращения людей из-за границы украинское правительство также должно стимулировать.

"Одно дело, когда речь идет о жителях западной Украины, им есть куда возвращаться. На самом деле именно из этих регионов достаточно многочисленная миграция, которая является искусственной. Там нет прямых угроз войны, есть обстрелы, но они есть по всей территории Украины. Поэтому в первую очередь можно стимулировать выезд тех, кому есть куда возвращаться", — пояснил он.

Фесенко отметил, что мигрантам из восточных регионов, которые под оккупацией или в зоне боевых действий, некуда возвращаться, где работать.

"Если, например, Германия будет выделять часть своей помощи на то, чтобы предоставлять жилье людям из прифронтовых регионов, а украинское правительство будет предоставлять им работу, то это будет стимул, серьезный стимул возвращаться. Но об этом все надо договариваться", — подчеркнул политолог.

В оборонной сфере Украины не хватает людей?

По мнению Паниотто, среди людей, которые выехали из Украины, есть много специалистов в оборонной сфере.

"Конечно, не хватает людей, у нас никогда не было такой потребности в оборонной сфере. Тем более во время Януковича целенаправленно разрушали армию и оборонную сферу. Конечно же не хватает, нам нужно гораздо больше, чем мы себе представляли. Даже в Европе не хватает, и там пересматриваются сейчас планы для того, чтобы за несколько лет сильно увеличить оборонную сферу", — заявил социолог.

По его словам, оборонная сфера — это не обязательно фронт, речь будет идти и о тыле. К тому же эти люди могут быть более защищены, чем другие.

"Оборонные предприятия особенно защищены. Часть может работать, в зависимости от того, что они делают, онлайн. И я думаю, что будут привлекать в оборонную сферу не кого угодно, а это будет адресно, то есть будут обращаться к конкретным специалистам, которые уехали, и их будут приглашать", — подытожил Паниотто.

Фесенко подтвердил, что в Украине в оборонной сфере не хватает людей. Он со ссылкой на слова главы фонда "Вернись живым" Тараса Чмута сообщил, что есть частные оборонные компании, численность работников которых увеличилась с 200 человек до трех тысяч. Однако они планируют это количество еще увеличить до восьми тысяч.

"Украинское правительство должно определить, сколько людей нужно для работы в оборонной сфере, на каких предприятиях. Безусловно, должна быть бронь для них, нужны люди конкретных специальностей. Нужна целевая работа, надо выходить на конкретных людей за рубежом, определять, кто именно нужен", — сказал он.

Политолог отметил, что принудительные инструменты не сработают, в частности, это и дорого будет стоить. На принудительную массовую депортацию идут крайне редко, тем более в демократических странах.

"Если и будут предпринимать активные действия по возвращению украинских беженцев, то, скорее всего, по завершению зимы, не раньше", — добавил он.

Напомним, в ноябре Фокус объяснил, почему переселенцы могут покидать относительно безопасные места и возвращаться обратно в оккупацию.

В начале декабря главный консультант Аппарата Верховной Рады Украины Павел Фролов заявил, что около десяти тысяч семей ВПЛ получат финансирование на новое жилье до конца 2024 года и в начале 2025. По его словам, новые дома получили уже 4800 семей.