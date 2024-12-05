Украинские переселенцы получат финансирование на новое жилье уже до конца 2024, — нардеп (видео)

В настоящее время 4 800 семей уже получили новые дома, а 7 000 объектов — проверены специальной Комиссией.

Около 10 тыс. семей ВПЛ получат финансирование на новое жилье до конца 2024 и в начале 2025 года. Об этом сообщил главный консультант Аппарата Верховной Рады Украины Павел Фролов в эфире "Ранок.LIVE".

По словам Фролова, 4 800 семей уже получили новые дома, а 7 000 объектов — проверены специальной Комиссией.

"Мы предусмотрели возможность направления остатков бюджетных средств на 2024 год, это 15 млрд грн, именно на финансирование, на компенсации, на выплату потерявшим жилье семьям ВПЛ", — добавил он.

Также нардеп, ссылаясь на принятый законопроект, рассказал, что приоритетное право на компенсации за уничтоженное жилье по программе "Відновлення" фактически получат все категории ВПЛ.

Отметим, 27 ноября Фокус писал об оформлении помощи ВПЛ от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВБК ООН). Размер выплат — почти 11 тыс. грн на три месяца. Для получения денег сначала следует зарегистрироваться в специальной форме с ограниченным количеством желающих. Если граждане соответствуют критериям, то получат выплаты через систему Rapyd или Western Union.

Напоминаем, 26 ноября Ирина Верещук ответила на предположение, что ВПЛ выезжают на оккупированные территории из-за отсутствия помощи от государства.