Українські переселенці отримають фінансування на нове житло вже до кінця 2024 року, — нардеп (відео)

Наразі 4 800 сімей уже отримали нові будинки, а 7 000 об'єктів — перевірені спеціальною Комісією.

Близько 10 тис. сімей ВПО отримають фінансування на нове житло до кінця 2024 і на початку 2025 року. Про це повідомив головний консультант Апарату Верховної Ради України Павло Фролов в ефірі "Ранок.LIVE".

За словами Фролова, 4 800 сімей уже отримали нові будинки, а 7 000 об'єктів — перевірені спеціальною Комісією.

"Ми передбачили можливість спрямування залишків бюджетних коштів на 2024 рік, це 15 млрд грн, саме на фінансування, на компенсації, на виплату сім'ям ВПО, які втратили житло", — додав він.

Також нардеп, посилаючись на ухвалений законопроєкт, розповів, що пріоритетне право на компенсації за знищене житло за програмою "Відновлення" фактично отримають усі категорії ВПО.

Зазначимо, 27 листопада Фокус писав про оформлення допомоги ВПО від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВБК ООН). Розмір виплат — майже 11 тис. грн на три місяці. Для отримання грошей спочатку слід зареєструватися в спеціальній формі з обмеженою кількістю охочих. Якщо громадяни відповідають критеріям, то отримають виплати через систему Rapyd або Western Union.

Нагадуємо, 26 листопада Ірина Верещук відповіла на припущення, що ВПО виїжджають на окуповані території через відсутність допомоги від держави.