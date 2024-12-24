"Я там нікому не потрібен": депортований з України до РФ підліток наклав наклав на себе руки

Друзі хлопця розповіли, що незадовго до смерті Олександр Якущенко відправив їм голосове повідомлення, в якому розповів про свої стосунки із прийомною сім'єю.

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Український підліток із дитбудинку під Херсоном, вивезений до РФ, наклав на себе руки. Перед смертю він скаржився, що нікому тут не потрібний. Про це пишуть "Важные истории".

Тіло 18-річного Олександра Якущенка знайшли будівельники. Він повісився біля будинку.

Про те, що трапилося, не було відомо публічно. Глава прийомної родини Олександр Лукашенко розповів, що Сашко Якущенко повісився за кілька кілометрів від нового будинку — його тіло знайшли робітники, які їхали вранці на зміну.

На запитання про причини самогубства підлітка, який прожив у його будинку майже рік, Лукашенко відповів: "Я звідки знаю, чому? Йому було 18 років, він був повнолітня дитина. Він просто у нас жив".

Між тим друзі хлопця розповіли, що незадовго до смерті Сашко відправив своїм друзям голосове повідомлення, в якому розповів про свої стосунки із прийомною сім'єю.

"Я там нікому не потрібен. Мені дали це зрозуміти. Я всім життя псую. Я не зможу, я повішуся. Якби мене не було, ні в кого б, н**уй, проблем не було, якби я тільки сюди не приїхав би", — йдеться в його останньому повідомленні друзям.

До осені 2022 року Сашко Якущенко та ще семеро дітей жили в селі Токарівка під Херсоном у дитячому будинку сімейного типу. Під час окупації його вивезли до Росії. Хлопець опинився у прийомній сім'ї в Краснодарському краї.

Нагадаємо, що в Україні станом на 2 грудня зареєстровано майже п'ять мільйонів внутрішньо переміщених осіб. До попереднього місця проживання повернулось загалом 29 тисяч осіб.