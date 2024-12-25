Фронтовые животные-тиктокеры — бык Мартын и свинья Машка собрали деньги на дроны для ВСУ (видео)

Военные на позициях спасли быка и раненую свинью и вывезли их в Запорожье.

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Фронтовые животные стали звездами соцсетей в Запорожье. Быка Мартина и свинью Машку военнослужащий Максим вывез с передовой в Донецкой области. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Животные чудом выжили, поскольку все вокруг было заминировано. После того, как их эвакуировали, они получили свой аккаунт в ТикТоке и кучу подписчиков. Благодаря видео с их участием, собираются донаты для ВСУ.

Мартин — 600-килограммовый бык, он любит, когда его угощают хлебом, чешут ему шею и целуют. Военнослужащий Максим называет его "600 кг нежности". Он и позывной имеет — "Буйвол". Так его назвали украинские защитники, к которым он прибился в Донецкой области.

Военнослужащий Максим

"Стоят мины по бокам везде, там не пройдешь так сказать. И он идет четко по нашей тропе, по которой мы заходим, подходит к нам на позицию, смотрит на нас", — рассказывает военнослужащий Максим "Харьков".

Сначала военные перевезли быка к заброшенной ферме, которая располагалась в 15 км от их позиций. Далее его вывезли в Запорожье.

Мартына полюбило все село, в котором живет военный. Кроме жены и двух дочерей о бычке, пока боец на службе, беспокоятся и соседи.

"Он очень любит жмых, хлеб, когда был молодой, любил, как мы все, что-то такое сладенькое. Сейчас бычара уже вырос, мужиком стал, сладкое уже не любит", — говорит Максим.

Максим на фронте с первых дней полномасштабного вторжения. Сейчас он в составе мобильной огневой группы отражает атаки "Шахедов".

Максим и Машка

Кроме Мартина из зоны боевых действий вывезли свинью Машку.

"Она такая была страшненькая, лапа перебита. Но у нас медик "Паркер" красава, быстро среагировал, обломок достал, наложил, как положено, лекарства", — рассказывает Максим.

Теперь Машка — "гроза" всей улицы.

Мартин и Машка "волонтерят" — футболки с их фотографиями разлетаются, как горячие пирожки, а за эти средства закупают дроны для ВСУ.

"5-6 стримов — и мы купили на 100 тысяч дронов, отвезли мавики третьи... и многое другое", — говорит военный.

Напомним, что Фокус писал о деятельности волонтеров, которые помогают ВСУ.