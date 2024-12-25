Фронтові тварини-тіктокери — бик Мартин і свиня Машка зібрали гроші на дрони для ЗСУ (відео)

Військові на позиціях врятували бика та поранену свиню і вивезли їх до Запоріжжя.

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Фронтові тварини стали зірками соцмереж на Запоріжжі. Бика Мартина і свиню Машку військовослужбовець Максим вивіз із передової на Донеччині. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Тварини дивом вижили, оскільки все довкола було заміноване. Після того як їх евакуювали, вони отримали свій акуант у ТікТоці та безліч підписників. Завдяки відео з їхньою участю збирають донати для ЗСУ.

Мартин — 600-кілограмовий бик, він любить, коли його пригощають хлібом, чухають йому шию та цілують. Військовослужбовець Максим називає його "600 кг ніжності". Він і позивний має — "Буйвол". Так його назвали українські захисники, до яких він прибився на Донеччині.

Військовослужбовець Максим

"Стоять міни по боках скрізь, там не пройдеш так сказати. І він іде чітко по нашій тропі, по якій ми заходимо, підходить до нас на позицію і дивиться на нас", — розповідає військовослужбовець Максим "Харків".

Спочатку військові перевезли бика до покинутої ферми, яка розташовувалася за 15 км від їхніх позицій. Далі його вивезли до Запоріжжя.

Мартина полюбило все село, в якому живе військовий. Окрім дружини і двох доньок про бичка, поки боєць на службі, турбуються і сусіди.

"Він дуже любить макуху, хліб, коли був молодий, любив, як ми всі, щось таке солоденьке. Зараз бичара вже вирос, мужиком став солодке вже не любить", — каже Максим.

Максим на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення. Зараз він у складі мобільної вогневої групи відбиває атаки "Шахедів".

Максим і Машка

Крім Мартина з зони бойових дій вивезли свиню Машку.

"Вона така була страшненька, лапа перебита. Але у нас медик "Паркер" красава, швидко зреагував, уламок дістав, наклав, як потрібно, ліки", — розповідає Максим.

Тепер Машка — "гроза" усієї вулиці.

Мартин і Машка "волонтерять" — футболки з їхніми світлинами розлітаються, як гарячі пиріжки, а за ці кошти закуповують дрони для ЗСУ.

"5-6 стримів — і ми купили на 100 тисяч дронів,відвезли мавіки треті… та багато що", — каже військовий.

Нагадаємо, що Фокус писав про діяльність волонтерів, які допомагають ЗСУ.