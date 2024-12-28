Украинские полярники показали, как хитрый тюлень обманул стаю голодных косаток (видео)

Несколько раз косатки делали интересный маневр, отплывали от айсберга и чаились, но как только крилеид выползал из трещины, то быстро появлялись снова, а тюлень возвращался в тайник.

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Во время работы в океане украинские полярники стали свидетелями невероятной истории. Стая косаток охотилась на тюленя-крилеида, но тот перехитрил их и спрятался в безопасное место. Видео выложили на странице Национального арктического научного центра в Фейсбук.

"Мы как раз были недалеко от континента, когда увидели большой прямой спинной плавник. Подъехали на лодке ближе и услышали звук общения косаток. Их стая активно плавала вокруг айсберга. Сначала мы не поняли почему, а потом подняли дрон и увидели, что внутри ледника лежит тюлень", — рассказал драйвер лодки, сисадмин 29-й УАЭ Александр Мацибура.

Всего косаток было пять — трое взрослых и двое маленьких. Полярники поняли, что они хотят поймать тюленя.

Несколько раз косатки делали интересный маневр, отплывали от айсберга и чаились, но как только крилеид выползал из трещины, то быстро появлялись снова, а тюлень возвращался в тайник.

Так продолжалось около часа. В конце концов, косатки оставили попытки достать добычу и уплыли прочь. Таким хеппиэндом для крилеида завершилась эта история.

Напомним, что ранее украинские полярники с антарктической станции "Академик Вернадский" выбрали имя для первого тюлененка Ведделла. Антарктического детеныша назвали SeaBaby, что в переводе означает "морской малыш". Имя вдохновлено названием морского дрона, разработанного Службой безопасности Украины.