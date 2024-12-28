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Україна

Українські полярники показали, як хитрий тюлень обдурив зграю голодних косаток (відео)

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Тюлень

Кілька разів косатки робили цікавий маневр, відпливали від айсберга та чаїлися, але щойно крилеїд виповзав з тріщини, то швидко з'являлися знову, а тюлень повертався до схованки.

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Під час роботи в океані українські полярники стали свідками неймовірної історії. Зграя косаток полювала на тюленя-крилеїда, але той перехитрив їх і сховався у безпечне місце. Відео виклали на сторінці Національного арктичного наукового центру у Фейсбук.

"Ми саме були неподалік континенту, коли побачили великий прямий спинний плавець. Під'їхали човном ближче й почули звук спілкування косаток. Їхня зграя активно плавала навколо айсберга. Спершу ми не зрозуміли чому, а потім підняли дрон й побачили, що всередині льодовика лежить тюлень", — розповів драйвер човна, сисадмін 29-ї УАЕ Олександр Мацібура.

Загалом косаток було п'ять — троє дорослих і двоє малих. Полярники зрозуміли, що вони хочуть вполювати тюленя.

Кілька разів косатки робили цікавий маневр, відпливали від айсберга та чаїлися, але щойно крилеїд виповзав з тріщини, то швидко з'являлися знову, а тюлень повертався до схованки.

Так тривало близько години. Зрештою, косатки залишили спроби дістати здобич та попливли геть. Таким хепіендом для крилеїда завершилася ця історія.

Нагадаємо, що раніше українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" обрали ім’я для першого тюленятка Ведделла. Антарктичне дитинча назвали SeaBaby, що в перекладі означає "морський малюк". Ім’я натхненне назвою морського дрона, розробленого Службою безпеки України.