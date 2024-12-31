В Винницкой области в кабинете руководителя предприятия прогремел взрыв: есть жертвы

По предварительной информации, бывший работник одного из предприятий зашел в кабинет руководителя, после чего прогремел взрыв.

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В Винницкой области 31 декабря произошло чрезвычайное происшествие. В результате срабатывания неизвестного взрывного устройства погибли три человека. Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Трагический случай произошел в Тульчинском районе в поселке Крыжополь около 12:00. По предварительной информации, бывший работник одного из предприятий зашел в кабинет руководителя, после чего прогремел взрыв.

В результате оба мужчины погибли на месте происшествия. По состоянию на 13:30 известно о еще одном мужчине, который умер на руках у медиков.

Еще один пострадавший получил травмы и госпитализирован.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа областного главка и местной полиции, взрывотехники и криминалисты.

Обстоятельства устанавливаются.

Напомним, что 27 декабря в Бердичеве Житомирской области возле здания местного ТЦК прогремел взрыв. СБУ и Нацполиция задержали причастных к теракту мужчину и женщину. Исполнителем преступления оказался 41-летний житель Мариуполя, который ранее отбывал наказание за разбой, кражи и наркопреступления.