На Вінниччині в кабінеті керівника підприємства пролунав вибух: є жертви

За попередньою інформацією, колишній працівник одного з підприємств зайшов до кабінету керівника, після чого пролунав вибух.

Related video

У Вінницькій області 31 грудня сталася надзвичайна подія. Внаслідок спрацювання невідомого вибухового пристрою загинули троє людей. Про це повідомляє поліція Вінницької області.

Трагічний випадок стався в Тульчинському районі у селищі Крижопіль близько 12:00. За попередньою інформацією, колишній працівник одного із підприємств зайшов до кабінету керівника, після чого пролунав вибух.

Внаслідок цього обидва чоловіки загинули на місці події. Станом на 13:30 відомо про ще одного чоловіка, який помер на руках у медиків.

Ще один потерпілий дістав травми та госпіталізований.

На місці події працює слідчо-оперативна група обласного главку та місцевої поліції, вибухотехніки та криміналісти.

Обставини встановлюються.

Нагадаємо, що 27 грудня у Бердичеві Житомирської області біля будівлі місцевого ТЦК пролунав вибух. СБУ та Нацполіція затримали причетних до теракту чоловіка та жінку. Виконавцем злочину виявився 41-річний житель Маріуполя, який раніше відбував покарання за розбій, крадіжки та наркозлочини.