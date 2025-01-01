Во Львове прошло факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры (видео)

5 октября 1959 года Степана Бандеру убил в Мюнхене агент КГБ Богдан Сташинский по приказу советского руководства. В Германии он и похоронен по сей день.

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Во Львове прошло факельное шествие в честь 116-го дня рождения Степана Бандеры — проводника ОУН и одного из главных символов борьбы за независимость Украины. Об этом пишут местные СМИ.

Шествие собрало сотни людей, которые держали в руках сине-желтые флаги, прошли по центральным улицам Львова. Участники колонны выкрикивали патриотические лозунги: "Слава Україні – Героям слава!" та "Пам'ятай, чужинець, тут господар – українець!"

Ранее в этот день участники мероприятия возложили цветы к памятнику Степану Бандере.

Кто такой Степан Бандера

Степан Бандера родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области.

В 1929 году он присоединился к ОУН, организации, которая боролась за независимость Украины. В 1930-х годах Бандера стал одним из ключевых руководителей ОУН, а впоследствии возглавил ее радикальную фракцию (ОУН(б)).

Во время Второй мировой войны Бандера вместе с соратниками провозгласил Акт восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года во Львове. Это решение не поддержала нацистская Германия, и Бандера был арестован и заключен в тюрьму до 1944 года.

5 октября 1959 года Степан Бандера был убит в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским по приказу советского руководства. В Германии он и похоронен по сей день.

Степан Бандера Фото: Из открытых источников

Напомним, певица Наргиз набила тату со Степаном Бандерой.

Также Фокус писал о том, как могилу Степана Бандеры осквернили в Мюнхене.