У Львові пройшла смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери (відео)

5 жовтня 1959 року Степана Бандеру убив у Мюнхені агент КДБ Богдан Сташинський за наказом радянського керівництва. У Німеччині він і похований донині.

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У Львові пройшла смолоскипна хода на честь 116-го дня народження Степана Бандери — провідника ОУН та одного з головних символів боротьби за незалежність України. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Хода зібрала сотні людей, які тримали в руках синьо-жовті прапори, пройшли центральними вулицями Львова. Учасники колони вигукували патріотичні гасла: "Слава Україні – Героям слава!" та "Пам'ятай, чужинець, тут господар – українець!"

Раніше цього дня учасники заходу поклали квіти до пам’ятника Степану Бандері.

Хто такий Степан Бандера

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів Івано-Франківської області.

У 1929 році він приєднався до ОУН, організації, яка боролася за незалежність України. У 1930-х роках Бандера став одним із ключових керівників ОУН, а згодом очолив її радикальну фракцію (ОУН(б)).

Під час Другої світової війни Бандера разом із соратниками проголосив Акт відновлення Української держави 30 червня 1941 року у Львові. Це рішення не підтримала нацистська Німеччина, і Бандера був заарештований та ув'язнений до 1944 року.

5 жовтня 1959 року Степан Бандера був убитий у Мюнхені агентом КДБ Богданом Сташинським за наказом радянського керівництва. У Німеччині він і похований донині.

Степан Бандера Фото: З відкритих джерел

Нагадаємо, співачка Наргіз набила тату із Степаном Бандерою.

Також Фокус писав про те, як могилу Степана Бандери осквернили в Мюнхені.