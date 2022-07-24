Серп, молот і знак анархії: у Мюнхені осквернили могилу Степана Бандери (фото)

Вандали розмалювали пам'ятник із двох сторін фіолетовою фарбою. Користувачі соцмереж не оцінили перформанс і закликали винних відмити надгробок.

У німецькому місті Мюнхен вандали розмалювали фіолетовою фарбою пам'ятник на могилі українського революціонера та націоналіста Степана Бандери. Про це повідомив у Facebook білоруський активіст Алесь Чайчиц.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На фото видно, що невідомі намалювали на пам'ятнику балончиком радянський символ — серп та молот. Крім цього, місцями є анархістська символіка.

"Могила Степана Бандери у Мюнхені пошкоджена вандалами. Вирішив її вперше відвідати, а там поліція і це видовище", – написав Чайчиц.

Користувачі соцмережі негативно поставилися до такого акту самовираження

"Бандера — неоднозначна особистість, у людині було і хороше, і погане. Це не дає права так поводитися з пам'ятником. Нехай пам'ятник Леніну розфарбують, він був катом", — написала Соня Іванова.

Керівний директор газети "Санкт-Петербурзькі відомості" Віктор Лур'є написав, що вандалів треба зловити та змусити відмивати пам'ятник.

"У нас в Ізраїлі так роблять", — зазначив він.

Зазначимо, що могилу Бандери у Мюнхені осквернили у березні минулого року. Біля надгробка склали кілька червоних пластикових каністр. Колишній посол в Україні Андрій Мельник говорив, що могилу націоналіста "облили невідомою речовиною".

[ + – ] Могилу Бандери осквернили у березні минулого року

"Який сором, що демонізацією Бандери займається не лише московська пропаганда, а й шановні німецькі історики", — прокоментував те, що сталося, Мельник.

Степана Бандеру вбили в Мюнхені 15 жовтня 1959 року, його могила знаходиться на цвинтарі Вальдфрідхоф. Історики неоднозначно ставляться до особи Степана Бандери. Українські націоналісти називають його героєм і організовують у його день народження 1 січня смолоскипні ходи.

Ізраїль засуджує смолоскипні ходи на честь Бандери. Посольство країни в Україні вважає це антисемітськими проявами, а шанувальників Бандери — прихильниками нацистської ідеології.