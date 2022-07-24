Серп, молот и знак анархии: в Мюнхене осквернили могилу Степана Бандеры (фото)
Вандалы обрисовали памятник с двух сторон фиолетовой краской. Пользователи соцсетей не оценили перформанс и призвали виновных отмыть надгробие.
В немецком городе Мюнхен вандалы разрисовали фиолетовой краской памятник на могиле украинского революционера и националиста Степана Бандеры. Об этом сообщил в Facebook белорусский активист Алесь Чайчиц.
На фото видно, что неизвестные нарисовали на памятнике баллончиком советский символ – серп и молот. Кроме этого, местами присутствует анархистская символика.
"Могила Степана Бандеры в Мюнхене повреждена вандалами. Решил ее впервые посетить, а там полиция и это зрелище", – написал Чайчиц.
Пользователи соцсети отрицательно отнеслись к такому акты самовыражения
"Бандера — неоднозначная личность, в человеке было и хорошее, и плохое. Это не дает права так обращаться с памятником. Пусть памятник Ленину раскрасят, он был палачом", – написала Соня Иванова.
Управляющий директор газеты "Санкт-Петербургские ведомости" Виктор Лурье написал, что вандалов надо поймать и заставить отмывать памятник.
"У нас в Израиле так делают", – отметил он.
Отметим, что могилу Бандеры в Мюнхене осквернили в марте прошлого года. У надгробия сложили несколько красных пластиковых канистр. Бывший посол в Украине Андрей Мельник говорил, что могилу националиста "облили неизвестным веществом".
"Какой стыд, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки", – прокомментировал произошедшее Мельник.
Степана Бандеру убили в Мюнхене 15 октября 1959 года, его могила находится на кладбище Вальдфридхоф. Историки неоднозначно относятся к личности Степана Бандеры. Украинские националисты называют его героем и встраивают в его день рождения 1 января факелные шествия.
Израиль осуждает факельные шествия в честь Бандеры. Посольство страны в Украине считает это антисемитскими проявлениями, а почитателей Бандеры – приверженцами нацистской идеологии.