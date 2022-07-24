Серп, молот и знак анархии: в Мюнхене осквернили могилу Степана Бандеры (фото)

Вандалы обрисовали памятник с двух сторон фиолетовой краской. Пользователи соцсетей не оценили перформанс и призвали виновных отмыть надгробие.

В немецком городе Мюнхен вандалы разрисовали фиолетовой краской памятник на могиле украинского революционера и националиста Степана Бандеры. Об этом сообщил в Facebook белорусский активист Алесь Чайчиц.

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На фото видно, что неизвестные нарисовали на памятнике баллончиком советский символ – серп и молот. Кроме этого, местами присутствует анархистская символика.

"Могила Степана Бандеры в Мюнхене повреждена вандалами. Решил ее впервые посетить, а там полиция и это зрелище", – написал Чайчиц.

Пользователи соцсети отрицательно отнеслись к такому акты самовыражения

"Бандера — неоднозначная личность, в человеке было и хорошее, и плохое. Это не дает права так обращаться с памятником. Пусть памятник Ленину раскрасят, он был палачом", – написала Соня Иванова.

Управляющий директор газеты "Санкт-Петербургские ведомости" Виктор Лурье написал, что вандалов надо поймать и заставить отмывать памятник.

"У нас в Израиле так делают", – отметил он.

Отметим, что могилу Бандеры в Мюнхене осквернили в марте прошлого года. У надгробия сложили несколько красных пластиковых канистр. Бывший посол в Украине Андрей Мельник говорил, что могилу националиста "облили неизвестным веществом".

[ + – ] Могилу Бандеры осквернили в марте прошлого года

"Какой стыд, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки", – прокомментировал произошедшее Мельник.

Степана Бандеру убили в Мюнхене 15 октября 1959 года, его могила находится на кладбище Вальдфридхоф. Историки неоднозначно относятся к личности Степана Бандеры. Украинские националисты называют его героем и встраивают в его день рождения 1 января факелные шествия.

Израиль осуждает факельные шествия в честь Бандеры. Посольство страны в Украине считает это антисемитскими проявлениями, а почитателей Бандеры – приверженцами нацистской идеологии.