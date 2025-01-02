Герой Украины Дмитрий Финашин стал советником главы МВД Клименко: что о нем известно

Дмитрий "Финн" Финашин прошел путь от солдата до офицера, получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания на фронте, но спас собрата, рискуя собственной жизнью.

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Министр внутренних дел Игорь Клименко назначил Героя Украины Дмитрия Финашина советником по вопросам ветеранской политики. Он будет работать над совершенствованием системы реабилитации, социальной поддержки и трудоустройства участников боевых действий в структуре МВД, сообщил министр.

По словам Клименко, Дмитрий — молодой представитель сообщества воинов, который четко понимает потребности военных и ветеранов.

"Финн" прошел боевой путь от рядового до офицера, получил сверхтяжелое ранение на фронте и, рискуя собственной жизнью, спас собрата. Впоследствии вернулся в строй", — отметил глава МВД.

Финашин будет заниматься такими направлениями:

Реабилитация: создание программ медицинской и психологической поддержки для ветеранов.

создание программ медицинской и психологической поддержки для ветеранов. Социальная адаптация: внедрение мероприятий для облегчения перехода участников боевых действий к мирной жизни.

внедрение мероприятий для облегчения перехода участников боевых действий к мирной жизни. Трудоустройство: развитие профессиональных возможностей ветеранов в системе МВД.

Что известно о Дмитрии Финашине

Дмитрий Финашин родился в городе Казатин, сообщает "Суспільне Вінниця". Службу в Национальной гвардии начал в 2015 году как снайпер, с 2017 года выполнял задачи в зоне АТО и ООС. Он был снайпером в роте специального назначения батальона им. Кульчицкого.

Накануне полномасштабной войны, в феврале 2022 года, Финашин прибыл на свою первую ротацию как снайпер на Луганщину. Его подразделение выполняло задачи в районе Станицы Луганской.

23 мая 2022 года во время боевого задания возле Яковлевки на Луганщине группу Дмитрия атаковали российские оккупанты, которые заранее подготовили засаду. Дмитрий получил несколько тяжелых ранений: потерял указательный палец из-за пули, которая также перебила кость и артерию на левой руке, другая пробила его шлем. Несмотря на это, он смог самостоятельно добраться до украинских позиций за двое суток.

6 октября 2022 года Финашин был награжден званием Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм.

Зеленский вручил сертификат на квартиру Дмитрию Финашину Фото: Офис президента

3 января 2024 года президент Владимир Зеленский вручил сертификат на квартиру старшему сержанту Нацгвардии Дмитрию Финашину.

Напомним, 29 ноября глава государства Владимир Зеленский назначил командира 93-й бригады "Холодный Яр", полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса президента.