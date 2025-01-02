Герой України Дмитро Фінашин став радником голови МВС Клименка: що про нього відомо

Дмитро "Фін" Фінашин пройшов шлях від солдата до офіцера, отримав важке поранення під час виконання бойового завдання на фронті, але врятував побратима, ризикуючи власним життям.

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко призначив Героя України Дмитра Фінашина радником з питань ветеранської політики. Він працюватиме над вдосконаленням системи реабілітації, соціальної підтримки та працевлаштування учасників бойових дій у структурі МВС, повідомив міністр.

За словами Клименка, Дмитро — молодий представник спільноти воїнів, який чітко розуміє потреби військових та ветеранів.

"Фін" пройшов бойовий шлях від рядового до офіцера, отримав надважке поранення на фронті та, ризикуючи власним життям, врятував побратима. Згодом повернувся у стрій", — зазначив очільник МВС.

Фінашин займатиметься такими напрямами:

Реабілітація: створення програм медичної та психологічної підтримки для ветеранів.

створення програм медичної та психологічної підтримки для ветеранів. Соціальна адаптація: впровадження заходів для полегшення переходу учасників бойових дій до мирного життя.

впровадження заходів для полегшення переходу учасників бойових дій до мирного життя. Працевлаштування: розвиток професійних можливостей ветеранів у системі МВС.

Що відомо про Дмитра Фінашина

Дмитро Фінашин народився в місті Козятин, повідомляє "Суспільне Вінниця". Службу в Національній гвардії розпочав у 2015 році як снайпер, з 2017 року виконував завдання в зоні АТО та ООС. Він був снайпером у роті спеціального призначення батальйону ім. Кульчицького.

Напередодні повномасштабної війни, у лютому 2022 року, Фінашин прибув на свою першу ротацію як снайпер на Луганщину. Його підрозділ виконував завдання в районі Станиці Луганської.

23 травня 2022 року під час бойового завдання біля Яковлівки на Луганщині групу Дмитра атакували російські окупанти, які заздалегідь підготували засідку. Дмитро отримав кілька важких поранень: втратив вказівний палець через кулю, яка також перебила кістку та артерію на лівій руці, інша пробила його шолом. Попри це, він зміг самостійно дістатися до українських позицій за дві доби.

6 жовтня 2022 року Фінашин був нагороджений званням Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" за особисту мужність і героїзм.

Зеленський вручив сертифікат на квартиру Дмитру Фінашину Фото: Офіс президента

3 січня 2024 року президент Володимир Зеленський вручив сертифікат на квартиру старшому сержанту Нацгвардії Дмитру Фінашину.

Нагадаємо, 29 листопада глава держави Володимир Зеленський призначив командира 93-ї бригади "Холодний Яр", полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу президента.