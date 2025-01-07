Умер депутат Винницкого горсовета и отец экс-премьера Владимира Гройсмана

Борис Исаакович Гройсман трижды избирался депутатом Винницкого городского совета. В 1994 году организовал частное предприятие "Юность", где работал до гендиректором до последнего времени.

Related video

На 78-м году жизни скончался Борис Гройсман, известный общественный деятель Винницы и отец бывшего мэра города и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Борис Исаакович был депутатом Винницкого городского совета с 2002 по 2020 годы. О смерти отца в Facebook сообщил Владимир Гройсман во вторник утром, 7 января.

"Мой Отец, мой Друг. Спасибо тебе за всё. Люблю тебя. Покойся с миром. Светлая память, мой родной", — говорится в заметке.

Владимир Гройсман сообщил о смерти отца Фото: Скриншот

Причины смерти не разглашаются.

Что известно о Борисе Гройсмане

Борис Гройсман родился 22 августа 1946 года в Виннице, представляя пятое поколение винничан, сообщает "Суспільне Вінниця". Свою трудовую деятельность начал в 1962 году токарем на Винницком агрегатном заводе. После службы в армии получил образование технолога электровакуумного производства в ВТЭП и работал на различных предприятиях города.

С 1990 года возглавлял кооператив "Школьник", а с 1994-го руководил частным предприятием "Юность", где работал генеральным директором до конца своей жизни.

Борис Исаакович трижды избирался депутатом Винницкого городского совета: в 2002-2006 годах по округу №30, в 2010-2015 годах по округу №13, и в 2015 году, представляя 7 созыва.

Напомним, 14 августа экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил о смерти родной сестры Алины.

5 декабря во Львове умер фотограф Михаил Французов — отец Евгении Базилевич, которая погибла вместе с дочерьми 4 сентября в результате российского удара.