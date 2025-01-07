Помер депутат Вінницької міськради і батько експрем'єра Володимира Гройсмана

Борис Ісаакович Гройсман тричі обирався депутатом Вінницької міської ради. В 1994 році організував приватне підприємство "Юність", де працював до гендиректором до останнього часу.

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На 78-му році життя помер Борис Гройсман, відомий громадський діяч Вінниці та батько колишнього мера міста і прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Борис Ісаакович був депутатом Вінницької міської ради з 2002 по 2020 роки. Про смерть батька у Facebook повідомив Володимир Гройсман у вівторок вранці, 7 січня.

"Мій Батько, мій Друг. Дякую тобі за все. Люблю тебе. Спочивай з миром. Світла пам’ять, мій рідний", — йдеться в дописі.

Володимир Гройсман повідомив про смерть батька Фото: Скриншот

Причини смерті не розголошуються.

Що відомо про Бориса Гройсмана

Борис Гройсман народився 22 серпня 1946 року у Вінниці, представляючи п’яте покоління вінничан, повідомляє "Суспільне Вінниця". Свою трудову діяльність розпочав у 1962 році токарем на Вінницькому агрегатному заводі. Після служби в армії здобув освіту технолога електровакуумного виробництва у ВТЕП і працював на різних підприємствах міста.

З 1990 року очолював кооператив "Школяр", а з 1994-го керував приватним підприємством "Юність", де працював генеральним директором до кінця свого життя.

Борис Ісаакович тричі обирався депутатом Вінницької міської ради: у 2002-2006 роках по округу №30, у 2010-2015 роках по округу №13, та у 2015 році, представляючи 7 скликання.

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