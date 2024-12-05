У Львові помер фотограф, який втратив під час ракетного удару РФ доньку і трьох онучок

Михайло Французов — батько Євгенії Базилевич, яка загинула разом з доньками 4 вересня внаслідок російського удару по Львову.

У віці 68 років у Львові помер відомий фотограф Михайло Французов. Про смерть митця повідомив професор УКУ Богдан Шумилович на своїй сторінці в Facebook.

Прощання з фотографом відбудеться 6 грудня о 13:00 у каплиці на вулиці Орлика, 6. Причини смерті наразі не розголошуються.

Восени внаслідок російського ракетного удару загинула донька Французова Євгенія Базилевич і три онучки — 21-річна Ярина, 18-річна Дарина та семирічна Емілія.

Михайло Французов: що відомо

Михайло Французов народився у Львові у 1956 році. Мистецтву фотографії він навчався у свого батька. Згодом — на архітектурному факультеті Львівського політехнічного інституту, а пізніше здобув освіту оператора у Київському інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого, повідомляється на сайті Центру міської історії.

Митець був автором портретних серій, на яких зображені чимало відомих львів’ян того часу. Роботи Французова увійшли до історії як приклад альтернативного фотомистецтва 1980-х років.

Його кар’єра була тісно пов’язана з групою фотографів-любителів "Вежа", яку він заснував разом із львівськими архітекторами. Вони займалася організацією виставок в Україні та за кордоном, проте у 1984 році через критику за "формалізм" і "аполітичність" Французова усунули від керівництва.

Нагадаємо, 4 вересня ЗС РФ вдарили по Львову "шахедами" і ракетами, у тому числі "Кинджалами". Внаслідок атаки сім людей загинули, серед них троє дітей, ще 64 дістали поранення.

Серед загиблих у Львові — четверо членів родини Базилевичів: мати і три доньки. Живим залишився лише батько Ярослав.