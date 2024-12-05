Во Львове умер фотограф, который потерял во время ракетного удара РФ дочь и трех внучек

Михаил Французов — отец Евгении Базилевич, которая погибла вместе с дочерьми 4 сентября в результате российского удара по Львову.

В возрасте 68 лет во Львове умер известный фотограф Михаил Французов. О смерти художника сообщил профессор УКУ Богдан Шумилович на своей странице в Facebook.

Прощание с фотографом состоится 6 декабря в 13:00 в часовне на улице Орлика, 6. Причины смерти пока не разглашаются.

Осенью в результате российского ракетного удара погибла дочь Французова Евгения Базилевич и три внучки — 21-летняя Ярина, 18-летняя Дарья и семилетняя Эмилия.

Михаил Французов: что известно

Михаил Французов родился во Львове в 1956 году. Искусству фотографии он учился у своего отца. Впоследствии — на архитектурном факультете Львовского политехнического института, а позже получил образование оператора в Киевском институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого, сообщается на сайте Центра городской истории.

Художник был автором портретных серий, на которых изображены многие известные львовяне того времени. Работы Французова вошли в историю как пример альтернативного фотоискусства 1980-х годов.

Его карьера была тесно связана с группой фотографов-любителей "Вежа", которую он основал вместе с львовскими архитекторами. Они занималась организацией выставок в Украине и за рубежом, однако в 1984 году из-за критики за "формализм" и "аполитичность" Французова отстранили от руководства.

Напомним, 4 сентября ВС РФ ударили по Львову "шахедами" и ракетами, в том числе "Кинжалами". В результате атаки семь человек погибли, среди них трое детей, еще 64 получили ранения.

Среди погибших во Львове — четверо членов семьи Базилевичей: мать и три дочери. Живым остался только отец Ярослав.