Мужчина избил девушку, которая не дала 10 гривен и бутылку с водой: какой приговор суда

Нападающий 8-9 раз ударил девушку, которая занималась на спортивной площадке в центре Полтавы, свидетельствуют материалы суда. По словам мужчины, он возмутился, потому что ему невежливо ответили.

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В суде завершили рассмотрение дела о нападении на женщину, которое произошло полтора года назад, в августе 2023 года. Мужчина подошел к несовершеннолетней, которая занималась спортом на площадке, и начал требовать символическую сумму денег и бутылку воды. После отказа он ее избил и пошел по своим делам. Детали рассмотрения и приговор опубликованы в Реестре судебных решений.

В Реестре разместили протокол судебного заседания по делу №552/16/24. Заседание состоялось 3 января 2024 года в Киевском районном суде города Полтавы. Фигурант — уроженец села Чинадиево Мукачевского района Закарпатской области. Мужчину подозревали в совершении преступления по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса — разбой в особо крупных размерах, совершенный во время военного положения. Суд признал вину фигуранта и назначил минимальное наказание, возможное по этой статье — восемь лет тюрьмы, указано в приговоре.

Из материалов судебного разбирательства можно узнать ход событий, а также как так получилось, что дело, которое началось с 10 гривен, завершилось восьмилетним приговором за разбой. Указано, что нападение на женщину произошло 30 августа 2023 года около 15 часов. Несовершеннолетняя занималась спортом на площадке в Полтаве, когда к ней подошел незнакомец и начал требовать деньги (10 гривен на проезд) и бутылку воды. Когда фигурант услышал отказ, то 8-9 раз ударил девушку. Впоследствии медики диагностировали у нее сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и "гиперпигментацию кожи нижней губы".

По словам нападавшего, он хотел не много: узнать, где железнодорожная станция, 10 гривен на билет и попить. Ему дали воды, показали, где станция, а потом "в грубой форме" оскорбили. Мужчина рассердился, поэтому признал, что ударил девушку и убежал. Позже его будто бы догнал отец жертвы, избил и доставил в полицию, указано в показаниях.

По словам потерпевшей, дело разворачивалось иначе. Девушка сообщила, что после отказа дать 10 грн, незнакомец ее схватил, начал дергать и бить кулаком. Чтобы спастись, она пообещала отдать телефон и украшения. В какой-то момент нападающий ослабил захват, а она бросилась бежать и спряталась в соседнем магазине. В суде заслушали отца жертвы, свидетелей, данные экспертизы и опознания. В итоге фигуранта признали виновным и отправили в тюрьму на восемь лет с конфискацией части имущества.

Отметим, в декабре 2024 года Фокус писал о другом судебном деле, в котором речь шла об избиении. Фигурант дела — пенсионер, житель Закарпатья. Нападение произошло в магазине. Как выяснилось, мужчине не понравилось отсутствие ценника на товаре, поэтому он бросил кусок мяса в лицо продавщице и ударил дочь. Приговор — штраф за легкие телесные повреждения.

Напоминаем, издание "Факты" рассказало о новой схеме мошенничества: преступники требуют деньги за родственника, которого якобы "задержали и увезли в ТЦК".