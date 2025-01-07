Чоловік побив дівчину, яка не дала 10 гривень та пляшку з водою: який вирок суду

Нападник 8-9 разів вдарив дівчину, яка займалась на спортивному майданчику в центрі Полтави, свідчать матеріали суду. Зі слів чоловіка, він обурився, бо йому нечемно відповіли.

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В суді звершили розгляд справи про напад на жінку, який стався півтора року тому, у серпні 2023 року. Чоловік підійшов до неповнолітньої, яка займалась спортом на майданчику, та почав вимагати символічну суму грошей та пляшку води. Після відмови він її побив і пішов у своїх справах. Деталі розгляду та вирок опубліковані у Реєстру судових рішень.

У Реєстрі розмістили протокол судового засідання у справі №552/16/24. Засідання відбулось 3 січня 2024 року у Київському районному суді міста Полтави. Фігурант — уродженець села Чинадійово Мукачівського району Закарпатської області. Чоловіка підозрювали у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу — розбій в особливо великих розмірах, вчинений під час воєнного стану. Суд визнав вину фігуранта та призначив мінімальне покарання, можливе за цією статтею — вісім років тюрми, вказано у вироку.

З матеріалів судового розгляду можна дізнатись перебіг подій, а також як так вийшло, що справа, яка почалась з 10 гривень, завершилась восьмирічним вироком за розбій. Вказано, що напад на жінку стався 30 серпня 2023 року близько 15 год. Неповнолітня займалась спортом на майданчику в Полтаві, коли до неї підійшов незнайомець і почав вимагати гроші (10 гривень на проїзд) та пляшку води. Коли фігурант почув відмову, то 8-9 разів вдарив дівчину. Згодом медики діагностували у неї струс мозку, закриту черепно-мозкову травму та "гіперпігментацію шкіри нижньої губи".

Зі слів нападника, він хотів не багато: дізнатись, де залізнична станція, 10 гривень на квиток та попити. Йому дали води, показали, де станція, а потім "в грубій формі" образили. Чоловік розсердився, тому визнав, що вдарив дівчину та втік. Згодом його наздогнав батько жертви, побив та доставив у поліцію, вказано у свідченнях.

Зі слів потерпілої, справа розгорталась інакше. Дівчина повідомила, що після відмови дати 10 грн, незнайомець її схопив, почав шарпати та бити кулаком. Щоб врятуватись, вона пообіцяла віддати телефон та прикраси. У якусь мить нападник ослабив захват, а вона кинулась бігти та сховалась в сусідньому магазині. У суді заслухали батька жертви, свідків, дані експертизи та опізнання. Врешті фігуранта визнали винним і відправили в тюрму на вісім років з конфіскацією частини майна.

Зазначимо, в грудні 2024 року Фокус писав про іншу судову справу, у які йшлося про побиття. Фігурант справи — пенсіонер, мешканець Закарпаття. Напад стався у магазині. Як з'ясувалось, чоловіку не сподобалась відсутність цінника на товарі, тому він кинув шматок м'яса в обличчя продавчині та вдарив дочку. Вирок — штраф за легкі тілесні ушкодження.

Нагадуємо, видання "Факти" розповіло про нову схему шахрайства, в якому злочинці вимагають гроші за родича, якого начебто "затримали і відвезли в ТЦК".