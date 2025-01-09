Верховный суд Украины запретил кальяны в заведениях общепита

В суде считают, что приготовление кальянов в заведениях ресторанного хозяйства является стимулированием продажи табачных изделий.

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Верховный суд Украины запретил кальяны в заведениях общественного питания, независимо от их состава. Таким образом "судопроизводство отстояло право граждан на здоровье", отметили в Центре гражданского представительства "Жизнь".

В Центре ссылаются на решение суда по делу ООО "Эндорфин". Это ООО еще в 2023 году обратилось в суд с иском к столичной Госпродпотребслужбе. Предприниматели утверждали, что "не осуществляли действий, направленных на стимулирование продажи табачных изделий", и "не продавали табак, а предоставляли услуги по использованию кальяна".

Но Верховный суд подтвердил, что "курение, употребление и использование любых табачных изделий, в том числе и кальянов запрещено в заведениях ресторанного хозяйства", а "услуга приготовления кальяна является стимулированием продажи", отметили в Центре.

"Решение Верховного суда соответствуют Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, руководящим принципам РКБТ ВОЗ и Директиве №2014/40/ЕС", — добавили в Центре.

РКБТ ВОЗ — это рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком. Конвенция была разработана еще в 2003 году; в документе описывается "стратегия борьбы с мировой эпидемией табакокурения". Конвенцию подписали 176 из 193 стран-членов ВОЗ, в том числе и Украина.

Указанная директива предусматривает запрет ароматизированных сигарет и сигарет со вкусовыми добавками и использование более заметных предупреждений о вреде курения из библиотеки ЕС на пачках сигарет (размещение с двух сторон пачки иллюстраций болезней, вызванных курением).

Напомним, в Украине решили повысить акцизный налог на табачные изделия до уровня Европейского Союза и прописать его ставки в евровалюте. Это приведет к значительному подорожанию сигарет — минимальная цена пачки до 2028 года превысит 170 гривен.