Верховний суд України заборонив кальяни в закладах харчування

У суді вважають, що приготування кальянів у закладах ресторанного господарства є стимулюванням продажу тютюнових виробів.

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Верховний суд України заборонив кальяни у закладах громадського харчування, незалежно від їхнього складу. Таким чином "судочинство відстояло право громадян на здоров'я", зауважили в Центрі громадянського представництва "Життя".

У Центрі посилаються на рішення суду стосовно справи ТОВ "Ендорфін". Це ТОВ ще у 2023 році звернулося до суду з позовом до столичної Держпродспоживслужби. Підприємці стверджували, що "не здійснювали дій, спрямованих на стимулювання продажу тютюнових виробів", та "не продавали тютюн, а надавали послуги з використання кальяну".

Але Верховний суд підтвердив, що "куріння, вживання та використання будь-яких тютюнових виробів, зокрема, і кальянів заборонене в закладах ресторанного господарства", а "послуга приготування кальяну є стимулюванням продажу", зазначили у Центрі.

"Рішення Верховного суду відповідають Рамковій конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, керівним принципам РКБТ ВООЗ та Директиві №2014/40/ЄС", – додали у Центрі.

РКБТ ВООЗ – це рамкова конвенція Всесвітньої організації охорони здоров'я з боротьби з тютюном. Конвенцію було розроблено ще у 2003 році; у документі описується "стратегія боротьби зі світовою епідемією тютюнопаління". Конвенцію підписали 176 зі 193 країн-членів ВООЗ, зокрема й Україна.

Зазначена директива передбачає заборону ароматизованих сигарет та сигарет зі смаковими добавками та використання більш помітних попереджень про шкоду куріння з бібліотеки ЄС на пачках сигарет (розміщення з двох сторін пачки ілюстрацій хвороб, викликаних курінням).

Нагадаємо, в Україні вирішили підвищити акцизний податок на тютюнові вироби до рівня Європейського Союзу та прописати його ставки у євровалюті. Це призведе до значного подорожчання цигарок – мінімальна ціна пачки до 2028 року перевищить 170 гривень.