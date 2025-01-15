Перешагнула столетний рубеж: умерла бывшая связная УПА Ангелина Паламар, — ГУР

Женщина прожила тяжелую жизнь, ведь на ее глазах русские убили отца и брата Ангелины. В 15-летнем возрасте она присоединилась в ряды УПА, а через два года Ангелину схватили большевики и подвергли пыткам.

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На 101-м году ушла из жизни выдающаяся связная Украинской Повстанческой Армии Ангелина Емельяновна Паламар, разведчица периода освободительной борьбы украинского народа в ХХ веке. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Он рассказал, что женщина и ее семья испытали много горя от россиян. Сначала чекисты во дворе дома убили отца и брата Ангелины. После этого она в 15-летнем возрасте присоединилась к УПА и стала связной под псевдонимом "Орыся". Через два года ее схватили большевики.

"Ангелина Емельяновна прошла сквозь жернова большевистских застенков — полтора десятка лет провела в лагерях карательной российско-советской системы. Выстояла, сохранила в сердце веру в Украину и любовь к ней, увидела восстановление независимости государства, за которое боролась, воспитала детей и внуков", — добавил Кирилл Буданов.

Глава ГУР выразил искренние соболезнования родным и близким Ангелины Паламар.

Напомним, в ноябре 2024 года Кирилл Буданов по случаю дня рождения "Орыси" наградил ее медалью ГУР МО. Тогда бойцы спецподразделения "Аратта" и спикер управления Андрей Юсов вручили женщине благодарность и награду ГУР МО — медаль "Украина превыше всего!". Также женщине подарили новый телевизор.