Перетнула сторічний рубіж: померла колишня зв'язкова УПА Ангелина Паламар, — ГУР

Жінка прожила тяжке життя, адже на її очах росіяни вбили батька і брата Ангеліни. В 15-річному віці вона приєдналась до лав УПА, а через два роки Ангеліну схопили більшовики та піддали катуванням.

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На 101-му році пішла з життя видатна зв’язкова Української Повстанської Армії пані Ангелина Омелянівна Паламар, розвідниця періоду визвольних змагань українського народу у ХХ столітті. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Він розповів, що жінка та її сім'я зазнали багато горя від росіян. Спочатку чекісти на подвір'ї будинку вбили батька і брата Ангеліни. Після цього вона в 15-річному віці приєдналась до УПА та стала звʼязковою на псевдо "Орися". Через два роки її схопили більшовики.

"Ангелина Омелянівна пройшла крізь жорна більшовицьких катівень — півтора десятка років провела в таборах каральної російсько-радянської системи. Вистояла, зберегла у серці віру в Україну і любов до неї, побачила відновлення незалежності держави, за яку боролась, виховала дітей і онуків", — додав Кирило Буданов.

Очільник ГУР висловив щирі співчуття рідним та близьким Ангеліни Паламар.

Нагадаємо, в листопаді 2024 року Кирило Буданов з нагоди дня народження "Орисі" нагородив її медаллю ГУР МО. Тоді бійці спецпідрозділу "Аратта" і речник управління Андрій Юсов вручили жінці подяку та відзнаку ГУР МО — медаль "Україна понад усе!". Також жінці подарували новий телевізор.