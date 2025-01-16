Любила деньги и выпить: судья из Одессы мобилизовалась в ВСУ, ее поймали на пьянстве, — СМИ

Судья Киевского райсуда Одессы Людмила Салтан требовала $4000 за нужное решение по гражданскому иску, но детективы НАБУ ее задержали. Чтобы избежать наказания, она пошла в армию, но старые привычки не бросила, выяснили журналисты.

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Судья Киевского районного суда Одессы Людмила Салтан хотела избежать наказания за коррупционное преступление и мобилизовалась в ВСУ. Однако во время несения службы ее заметили в пьяном виде, выяснили журналисты проекта "Слідство.Інфо".

В апреле 2023 года Высший совет правосудия (ВСП) отстранил Салтан от исполнения обязанностей судьи после того, как ее поймали на взятке за принятие нужного решения по гражданскому делу. Осенью 2024 года решила мобилизоваться, но на нее пожаловалось командование воинской части за то, что она употребляет алкоголь.

Людмила Салтан работала судьей с 13 мая 2009 года. Как говорится в решении Высшего совета правосудия, в марте 2023 года она предложила одной из сторон спора $4000 за принятие нужного решения.

О взятке она сказала истцу прямо в служебном кабинете. Салтан подчеркивала, что деньги нужно принести как можно быстрее, ведь она уходит в отпуск. Истец не захотел давать взятку и написал заявление в НАБУ. Ее задержали 29 марта 2023 года при встрече с истцом в машине судьи на улице Маразлиевской во время передачи денег.

Служительнице Фемиды выдвинули подозрение в совершении уголовного правонарушения по части 3 статьи 368 УК Украины ("Принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды"). За это ей грозило лишение свободы сроком от пяти до десяти лет без права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

Мобилизация в ВСУ для судей: как это работает

Дело Салтан рассматривает Высший антикоррупционный суд. В сентябре 2024 года судья решила мобилизоваться, ее назначили на должность матроса резерва запасной роты в 36-й отдельной бригаде морской пехоты. С 24 октября Салтан проходила службу в другой воинской части.

Однако уже 5 декабря 2024 года Высший совет правосудия (ВСП) получил письмо от командования воинской части, где служит Людмила Салтан, в котором говорится, что с начала службы женщина не принимала участия в боевых действиях.

Известно, что 27 ноября Салтан появилась на службе в состоянии алкогольного опьянения и на нее составили админпротокол. Дело будут слушать в Малиновском районном суде Одессы, заседание еще не назначили.

Людмила Салтан не явилась на заседание 2-й дисциплинарной палаты ВСП, где рассматривали дисциплинарное дело в отношении нее. Вместе с адвокатом она подала ходатайство с просьбой остановить рассмотрение дела из-за мобилизации. Разбирательство отложили на 29 января 2025 года.

Это уже не первый случай, когда мобилизованные судьи употребляют спиртное в воинских частях. Недавно ВСП уволил судью Деснянского райсуда Киева Светлану Колегаеву, совершившую ДТП в пьяном виде. Женщина мобилизовалась для избежания ответственности, но во время несения службы ее поймали в пьяном виде.

Активисты "Автомайдана" рассказали журналистам, что мобилизация в ВСУ — распространенная практика для избежания наказаний, в том числе и среди судей.

Напомним, в Украине будущих судьей освободили от сдачи тестов IQ в конкурсах на занятие должностей.

Фокус ранее писал, как украинским судьям постоянно повышают пенсии. В 2024 году ее средний размер составил около 104 000 гривен.