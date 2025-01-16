Любила гроші та випити: суддя з Одеси мобілізувалася до ЗСУ, її спіймали на пияцтві, — ЗМІ

Суддя Київського райсуду Одеси Людмила Салтан вимагала $4000 за потрібне рішення за цивільним позовом, але детективи НАБУ її затримали. Щоб уникнути покарання, вона пішла в армію, але старі звички не кинула, з'ясували журналісти.

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Суддя Київського районного суду Одеси Людмила Салтан хотіла уникнути покарання за корупційний злочин і мобілізувалася до ЗСУ. Однак під час несення служби її помітили у п'яному вигляді, з'ясували журналісти проєкту "Слідство.Інфо".

У квітні 2023 року Вища рада правосуддя (ВРП) відсторонила Салтан від виконання обов'язків судді після того, як її спіймали на хабарі за ухвалення потрібного рішення у цивільній справі. Восени 2024 року вирішила мобілізуватися, але на неї поскаржилося командування військової частини за те, що вона вживає алкоголь.

Людмила Салтан працювала суддею з 13 травня 2009 року. Як ідеться в рішенні Вищої ради правосуддя, у березні 2023 року вона запропонувала одній зі сторін спору $4000 за ухвалення потрібного рішення.

Про хабар вона сказала позивачеві прямо в службовому кабінеті. Салтан наголошувала, що гроші потрібно принести якомога швидше, адже вона йде у відпустку. Позивач не захотів давати хабар і написав заяву в НАБУ. Її затримали 29 березня 2023 року під час зустрічі з позивачем у машині судді на вулиці Маразліївській під час передачі грошей.

Служительці Феміди висунули підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 368 КК України ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди"). За це їй загрожувало позбавлення волі строком від п'яти до десяти років без права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

Мобілізація до ВСУ для суддів: як це працює

Справу Салтан розглядає Вищий антикорупційний суд. У вересні 2024 року суддя вирішила мобілізуватися, її призначили на посаду матроса резерву запасної роти в 36-й окремій бригаді морської піхоти. З 24 жовтня Салтан проходила службу в іншій військовій частині.

Проте вже 5 грудня 2024 року Вища рада правосуддя (ВРП) отримала лист від командування військової частини, де служить Людмила Салтан, у якому йдеться про те, що від початку служби жінка не брала участі в бойових діях.

Відомо, що 27 листопада Салтан з'явилася на службі в стані алкогольного сп'яніння і на неї склали адмінпротокол. Справу слухатимуть у Малиновському районному суді Одеси, засідання ще не призначили.

Людмила Салтан не з'явилася на засідання 2-ї дисциплінарної палати ВРП, де розглядали дисциплінарну справу щодо неї. Разом з адвокатом вона подала клопотання з проханням зупинити розгляд справи через мобілізацію. Розгляд відклали на 29 січня 2025 року.

Це вже не перший випадок, коли мобілізовані судді вживають спиртне у військових частинах. Нещодавно ВРП звільнила суддю Деснянського райсуду Києва Світлану Колегаєву, яка скоїла ДТП у п'яному вигляді. Жінка мобілізувалася для уникнення відповідальності, але під час несення служби її спіймали у п'яному вигляді.

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