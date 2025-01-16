Какой будет погода завтра: синоптик указала на температурные контрасты в одном из регионов Украины

Согласно прогнозу Наталки Диденко, мокрый снег и дождь накроют завтра Украину по левому берегу Днепра. Правобережье будет без существенных осадков. Также ожидается сильный северо-западный ветер.

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Погода завтра в Украине будет облачной с прояснениями. По всей территории страны, кроме запада и юго-запада, ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Синоптик Наталья Диденко поделилась интересными наблюдениями относительно погодных условий, которые ожидаются 17 января. Она отметила, что в последние дни наблюдается необычная термическая особенность: на юге страны ночью холоднее всего, а днем — теплее всего.

Погода в Украине: прогноз на 17 января

Согласно прогнозу, погода завтра продолжит демонстрировать температурные контрасты. Ночью холодный пояс температуры воздуха охватит территории от Закарпатья через Подолье, Черновицкую область и далее до юго-востока Украины, включая Приазовье. Здесь ожидается 0-4 градуса мороза. На остальной территории страны ночная температура составит около 0 градусов.

Фото: Наталка Діденко

Днем картина изменится: в регионах с самыми низкими ночными температурами воздух потеплеет до +1...+5 градусов, а на остальной территории Украины термометры покажут +0...+3 градуса.

Погода завтра также будет сопровождаться осадками на Левобережье Украины: вероятен мокрый снег и дождь. На Правобережье существенных осадков не предвидится.

По словам Диденко, стоит ожидать сильного северо-западного ветра.

Какой будет погода завтра в Киеве

В столице Украины завтра ожидается облачная погода без существенных осадков, температура в течение суток составит 0...+2 градуса. Однако ветер в Киеве будет сильным. Синоптик рекомендует не выходить на улицу без шапки, чтобы не простудиться из-за сильного ветра.

Ближайшее похолодание, по предварительным данным, следует ожидать 23-24 января, когда вернутся морозы.

Напомним, 14 января синоптик Наталья Диденко сообщила, что пик зимы будет отмечаться небольшими ночными морозами.