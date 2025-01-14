Зима в Украине достигла пика: Диденко предупредила о потеплении и мокром снеге (карта)

Погода на завтра обещает быть холодной, а местами даже морозной, и снежной. Однако, как предупредила синоптик Наталья Диденко, это — ненадолго.

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В среду в Украине еще будет сохраняться "красивая зимняя картинка", но вскоре стоит ждать потепления. Об этом 14 января сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на завтра

Атмосферная зима 15 января будет наблюдаться на западе, ведь в этой части страны выпадет снег. Также снег или мокрый снег может пройти в северных регионах.

Из-за повышения температуры снег будет таять, делая асфальт влажным. Кроме того, в дневные часы может быть налипание мокрого снега на дорогах. Эксперт призвала украинцев быть осторожными.

В остальных областях будет сухо, жители юга даже увидят зимнее солнце. Самый большой мороз ожидается в южных регионах (кроме Карпат) — от -4 до -8 градусов ночью. На остальных территориях прогнозируют от -2 до -6 градусов.

Днем ожидается оттепель. Мороз останется только на западе — от нуля до -3 градусов.

Прогноз температуры воздуха в Украине на 15 января Фото: facebook Наталка Диденко

Прогноз погоды в Киеве

В столице середина января и пик зимы будут отмечаться небольшими ночными морозами — от -1 до -3 градусов. В течение дня столбики термометров будут фиксировать около нуля.

Ночью и утром в Киеве прогнозируют порывистый западный ветер, но днем он стихнет. Серьезные осадки 15 января Диденко оценила как маловероятные. Однако она не стала исключать небольшого снега, который может пройти разве что местами.

Прогноз погоды: потепление

Синоптик предупредила, что впереди — постепенное потепление. Она отметила, что зима в Украине уже достигла пика, но до весны еще далеко.

Напомним, металлургические компании призвали правительство наложить мораторий на повышение тарифов на грузы Укрзализныци до завершения войны.

Эксперты рассказали, при какой температуре лучше не выводить собак на прогулки. То, какой мороз знатный переносить пес, зависит от его меха.