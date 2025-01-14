Зима в Україні досягла піка: Діденко попередила про потепління і мокрий сніг (карта)

Погода на завтра обіцяє бути холодному, а подекуди навіть морозною, та сніжною. Однак, як попередила синоптикиня Наталка Діденко, це — ненадовго.

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У середу в Україні ще зберігатиметься "гарна зимова картинка", але незабаром варто чекати потепління. Про це 14 січня повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на завтра

Атмосферна зима 15 січня спостерігатиметься на заході, адже у цій частині країни випаде сніг. Також сніг або мокрий сніг може пройти у північних регіонах.

Через підвищення температури сніг танутиме, роблячи асфальт вологим. Окрім того, у денні години може бути налипання мокрого снігу на дорогах. Експертка закликала українців бути обережними.

У решті областей буде сухо, мешканці півдня навіть побачать зимове сонце. Найбільший мороз очікується у південних регіонах (окрім Карпат) — від -4 до -8 градусів вночі. На решті територій прогнозують від -2 до -6 градусів.

Вдень очікується відлига. Мороз залишиться лише на заході — від нуля до -3 градусів.

Прогноз температури повітря в Україні на 15 січня Фото: facebook Наталка Діденко

Прогноз погоди у Києві

У столиці середина січня й пік зими відзначатимуться невеликими нічними морозами — від -1 до -3 градусів. Протягом дня стовпчики термометрів фіксуватимуть близько нуля.

Вночі й вранці у Києві прогнозують рвучкий західний вітер, але вдень він стихне. Серйозні опади 15 січня Діденко оцінила як малоймовірні. Однак вона не стала виключати невеликого снігу, який може пройти хіба що місцями.

Прогноз погоди: потепління

Синоптикиня попередила, що попереду — поступове потепління. Вона зазначила, що зима в Україні вже досягла піка, але до весни ще далеко.

Нагадаємо, металургійні компанії закликали уряд накласти мораторій на підвищення тарифів на вантажі Укрзалізниці до завершення війни.

Експерти розповіли, при якій температурі краще не виводити собак на прогулянки. Те, який мороз знатний переносити пес, залежить від його хутра.