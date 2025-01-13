Сильні морози до -20° скують Україну: синоптик розказав, у яких регіонах буде найхолодніше

Синоптик Ігор Кибальчич повідомив, що зниження температури повітря очікується особливо у західній частині України. Морози будь міцніти у нічний час.

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В Україну йдуть люті морози. Згідно з прогнозом погоди на тиждень, на заході країни стовпчики термометрів можуть опуститися -15…-20°С. Проте вже в другій половині тижня середня температура повітря знову підвищиться по всій Україні до відлиги. Також прогнозуються періодичні опади у вигляді снігу, дощу та мряки, а на дорогах можлива ожеледиця й тумани. Такий прогноз погоди на тиждень підготував метеоролог, кандидат географічних наук Ігор Кибальчич.

Прогноз погоди на тиждень в Україні

У понеділок, 13 січня, у Криму, Приазов’ї та південному Донбасі вночі пройдуть сніг та мокрий сніг. У західних й північно-західних областях також спостерігатиметься сніг, тоді як в інших регіонах переважатиме суха погода. Температура вночі коливатиметься від 0 до -5°С, а вдень -2…+ °С, у Карпатах -5…-10°С.

У вівторок, 14 січня, завдяки гребеню антициклону опадів не передбачається майже по всій території України. Вночі -3…-8°С, а в Карпатах та на Прикарпатті -12…-17°С, у гірських котловинах близько -20°С. Вдень температура підвищиться до -3…+2°С.

Середа, 15 січня, принесе сніг і мокрий сніг у західні та подекуди північні регіони. В інших областях утримається суха погода. Вночі т вранці — туман і паморозь. Температура вночі очікується на рівні -2…-7°С, у Карпатах та на Прикарпатті, а також місцями у південній частині -8…-13°С, а вдень -2…+3°С.

Четвер, 16 січня, за прогнозом погоди на тиждень, буде здебільшого сухим, лише у західних та крайніх східних регіонах можливий невеликий сніг. Температура вночі 0…-5°С, у Карпатах -5…-10°С вдень -1…+4°С. На дорогах подекуди ожеледиця.

П’ятниця, 17 січня, обіцяє теплу погоду з локальними опадами на сході. Сніг переходитиме у дощ із мрякою, а температура вдень досягне +7°С. У Карпатах очікується близько 0°С.

Субота, 18 січня, за прогнозом погоди на тиждень, без істотних опадів. Невеликий мокрий сніг і дощ прогнозуються лише у північних та північно-східних регіонах. Температура вночі -2…+3°С, вдень +2…+7°С.

У неділю, 19 січня, майже по всій Україні, крім заходу, пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура вдень -1…+4°С, а вночі -3…+2°С.

Нагадаємо, 7 січня в Україні було зафіксовано температурні рекорди в одинадцяти містах. В Івано-Франківську повітря прогрілося до +13,9°C.

10 січня синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що у вихідні в Україну прийде похолодання.