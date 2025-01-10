Після аномальних "плюсів" в Україну повертається мороз: яка буде погода у вихідні

Вихідні порадують українців довгоочікуваним похолоданням. На півдні й сході тепло затримається трохи довше, однак згодом температура знизиться і там.

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В Україні триває аномально тепла зима, снігом та морозом навіть січень поки не радує. Однак вже найближчим часом ситуація зміниться. Детальним прогнозом погоди 10 січня поділилась синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на вихідні

У вихідні в Україну прийде довгоочікуване похолодання. 11 та 12 січня температура нарешті знизиться до "мінусів". Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть від -4 градусів до нуля, а вдень — від -1 до +3 градусів.

Тепло затримається лише на у південних і східних регіонах. Там 11 січня ще потримаються аномальні для зими "плюси", але вже у неділю похолодання все ж накриє і ті області.

Чи буде сніг

Вночі на 11 січня та у суботній ранок очікуються опади. Дощі та мокрий сніг пройдуть на півночі й у центрі. Вже вдень та ввечері того ж дня опади найбільш ймовірні на сході та місцями на заході.

Прогноз погоди у Києві

Київ — не стане винятком, столицю теж накриє хвиля похолодання. Місто опиниться "в тилу" холодного атмосферного фронту циклону Charly.

Циклон Charly на карті Фото: facebook Наталка Діденко

На вихідних у Києві прогнозують від -4 до -1 градуса у нічні години, і від нуля до +2 градусів у денні.

Погода буде здебільшого хмарною, найближчої ночі — з мокрим снігом. Вдень 11 січня буде сухо, а в неділю можливий періодичний невеликий мокрий сніг.

Прогноз погоди на наступний тиждень

Наступного тижня в Україні буде прохолодно. Однак Діденко закликала не чекати серйозних морозів. Триває середньоєвропейська зима.

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